'इंज्युरीनंतर मला समजलं की, स्वामी नेहमी....' स्वामी समर्थांचा अनुभव सांगताना तेजस्विनी म्हणाली...'दरवेळी ते माझ्यासोबत...'

अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. ती तिच्या साखरपुड्यामुळे चर्चेत आली आहे. ती लवकरच राजकीय नेते सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान सरवनकर यांच्याशी लग्न करणार आहे. तिचे साखरपुड्यातील फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. दरम्यान अशातच आता तेजस्विनीने एक मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने स्वामी समर्थांचा अनुभव सांगितला. .मराठी सिनेसृष्टीमध्ये अनेक कलाकारांची स्वामी समर्थांवर श्रद्धा आहे. अमृता खानविलकर, सुकन्या मोने, स्वप्नील जोशी, निवेदिता सराफ यांची सुद्धा स्वामी समर्थावर अपार श्रद्धा आहे. ते नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वामींचे अनुभव शेअर करत असतात. दरम्यान अशातच तेजस्विनी लोणारी हिने राजमंच या युट्यूब चॅननला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत तिने स्वामींचे अनुभव चाहत्यांना सांगितले आहेत..तेजस्विनी 'तुला स्वामींचा अनुभव आलाय का?' असा प्रश्न विचारण्यात आलाय. यावर तेजस्विनी म्हणाली की, 'छोट्यापासून ते मोठ्यांपर्य़ंत प्रत्येक गोष्टींमध्ये स्वामींनी मदत केलीय. नवीन घर घेतलं, लोन होत नव्हतं, स्वामींना विनंती केली, लोन काढलेल्या पैशाचं काम झालं. स्वामींना मी भांडते सुद्धा. स्वामी नेहमीच माझ्यासोबत असतात.'.पुढे बोलताना ती म्हणाली की, 'स्वामींची मला प्रचिती आलीय. माझ्या इंज्युरीनंतर मला समजलं की, ते आहेत माझ्यासोबत. मला त्यांच्याकडून आता काही नकोय. फक्त ते माझ्यासोबत कायम राहावे. ते मागितलं की प्रत्येक गोष्टी देतात.' असं ती मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणाली. .दरम्यान तेजस्विनी लोणारबद्दल बोलायचं झालं तर, शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांची सून होणार असल्याने ती चर्चेत आली होती. या पूर्वी ती बिग बॉस मराठीच्या घरात सुद्धा पहायला मिळाली होती. हाताला दुखापत झाल्याने तिने शो सोडून दिला. त्यानंतर गुलदस्ता, छापा काटा या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. .'ही' मराठी अभिनेत्री होणार शेट्टींची सून ?अहान शेट्टीला डेट करत असल्याची चर्चा