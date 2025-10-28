Premier

५० जणांनी प्रपोज केलं पण लग्नासाठी एकानेही विचारलं नाही... वयाच्या कितव्या वर्षी लग्न करतेय तेजस्विनी लोणारी?

Tejaswini Lonari Age: अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी हिने नुकताच चाहत्यांना सुखद धक्का दिला. तिचा साखरपूडा पार पडला आहे.
tejaswini lonari

tejaswini lonari

'तुझेच मी गीत गात आहे' या मालिकेतून घराघरात लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी हिने प्रेक्षकांना सुखद धक्का दिला. तेजस्विनीने शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांच्या मोठ्या मुळाशी समाधान सरवणकर याच्याशी साखरपुडा केला. त्यांच्या साखरपुड्याचे फोटो समोर येताच चाहत्यांनी त्यांच्यांफोटोवर लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव केला होता. आता साखरपुड्यानंतर तेजस्विनीची एक मुलाखत व्हायरल होतेय ज्यामध्ये ती तिच्या लग्नाबद्दल बोलताना दिसतेय.

