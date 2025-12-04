गुलाबी पैठणी, हिरवा चुडा आणि नवरीचा थाट! अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी आणि समाधान सरवणकर यांचा भव्य विवाहसोहळा संपन्न

Tejaswini Lonari Samadhan Sarvankar Wedding : मराठी सिनेसृष्टीत सध्या लगीनघाईचा सीजन सुरु आहे. गेल्या काही महिन्यापासून अनेक सेलिब्रिटी विवाह बंधनात अडकले आहेत. प्राजक्ता गायकवाड, सुरज चव्हाणसह अनेक कलाकारांनी लग्नगाठ बांधली आहे. दरम्यान अशातच आता अभिनेत्री तेजस्विनी लोणारी सुद्धा लग्नबंधनात अडकली आहे. शिवसेना नेते सदा सरवणकर यांचा मुलगा समाधान सरवणकर याच्यासोबत तिने लग्नगाठ बांधली आहे. .सोशल मीडियावर तिच्या लग्नातील व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. तेजस्विनी लोणारी हिने पारंपारिक पद्धतीने विवाह केला आहे. यावेळी तिने गुलांबी रंगाची पैठणी साडी नेसली होती. तसंच त्यावर दागिने, हिरवा चुडा घातला होता. नवरीच्या लूकमध्ये तेजस्विनी अत्यंत सुंदर दिसत होती. सोशल मीडियावर तिच्या लग्नाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .तिच्या व्हिडिओवर कमेंट करत अनेकांनी तिच्यावर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. चाहत्यांनी तिला भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहे. सध्या सोशल मीडियावर तेजस्विनीचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. यावेळी तिचं मंगळसूत्र सुद्धा विशेष आकर्षण ठरलं. ठसठसीत मंगळसूत्रासोबत तेजस्विनीचं रुप अधिकच खुलून आलेलं पहायला मिळालं. .शंभुराजने प्राजक्ताला उचलून घेतलं आणि... लग्नानंतरचा जेजुरीतला नवदाम्पत्याचा व्हिडिओ पाहिलात का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.