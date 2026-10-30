बापरे! तेजश्रीच्या पायाला गंभीर दुखापत? दीड महिन्यांपासून असलेलं फ्रॅक्चर दाखवत सांगितलं कारण

TEJASHRI PRADHAN SHARES FOOT INJURY UPDATE: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तिचं शुभ्रा, जान्हवी, मुक्ता हे पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं. आता ती स्वानंदीच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. दरम्यान अशातच तेजश्रीच्या चाहत्यांसाठी एक काळजी करणारी बातमी आहे. तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. .तेजश्री प्रधान सोशल मीडियावर सक्रिय असते. चाहत्यांसोबत ती तिचे दैंनदिन अपडेट्स शेअर करत असते. अशातच तिने इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये तिने पायाला दुखापत झाल्याचं दाखवलं. तसंच बोटांना फ्रॅक्चर झाल्याचही तिने यावेळी सांगितलं. झी मराठी अवॉर्ड सोहळ्यात देखील तेजश्री प्रधानने क्रॉक्स घातले होते. त्यामुळे चाहत्यांना तिच्या पायाला नक्कीच काहीतरी झालं असा संशय होता. आता तेजश्रीने पायाचा फोटो शेअर करत फॅक्चर होण्यामागचं कारण सांगितलं आहे. .तेजश्री क्रॉक्स घातलेले फोटो शेअर करत म्हणाली की, 'साडीवर क्रॉक्स घातल्याने अनेकांनी माझी विचारपूस केली. परंतु सगळ्यांनी माझ्या या विचित्र फॅशनला स्वीकारल्याबद्दल धन्यवाद. क्रॉक्स का घातले तर त्यामागचं कारण की, 'गणपतीच्या पहिल्याच दिवशी माझ्या पायाच्या बोटाला फ्रॅक्चर झालं. अजूनही माझं बोट बरं झालेलं नाही. तेव्हापासून माझ्या पायातील क्रॉक्स माझ्या बोटांचं संरक्षण करत आहे. ' असं तिने म्हटलंय. .पुढे तिने असही लिहलं की, 'साडीवर क्रॉक्स घालायला मला थोडी मजा सुद्धा वाटली. कारण ते खूपच आरामदायी आहे. सध्या माझ्या पायाला 'हे' मजेशीर प्लास्टर लागलं आहे. असं म्हणत तिने बोटाचा फोटो शेअर केला. सध्या सोशल मीडियावर तिने शेअर केलेला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .राजेश खन्नांसोबतचं लिव्ह-इन म्हणजे लग्नच! 3BHK फ्लॅटसह अनिता अडवाणींच्या 'या' मागण्या; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.