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बापरे! तेजश्रीच्या पायाला गंभीर दुखापत? दीड महिन्यांपासून असलेलं फ्रॅक्चर दाखवत सांगितलं कारण

TEJASHRI PRADHAN REVEALS TOE FRACTURE REASON: अभिनेत्री तेजश्री प्रधानच्या पायाच्या बोटाला फ्रॅक्चर झालं आहे. गणपतीच्या पहिल्याच दिवशी झालेल्या दुखापतीबद्दल तिने इन्स्टाग्राम पोस्टमधून माहिती दिली. साडीवर क्रॉक्स घालण्यामागचं कारणही सांगितलं.
TEJASHRI PRADHAN FRACTURE

TEJASHRI PRADHAN FRACTURE

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TEJASHRI PRADHAN SHARES FOOT INJURY UPDATE: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री तेजश्री प्रधान हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयातून मोठा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तिचं शुभ्रा, जान्हवी, मुक्ता हे पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं. आता ती स्वानंदीच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. दरम्यान अशातच तेजश्रीच्या चाहत्यांसाठी एक काळजी करणारी बातमी आहे. तिच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे.

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