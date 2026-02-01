एकेकाळी सलमानचा गाजलेला सिनेमा तेरे नाम पुन्हा होणार रिलीज ! जाणून घ्या तारीख

Bollywood News : २००३ साली प्रदर्शित झालेला सलमान खानचा ‘तेरे नाम’ हा त्या काळी खूप गाजलेला चित्रपट होता. सलमानने या चित्रपटात राधे ही भूमिका साकारली होती, तर मुख्य अभिनेत्रीचं पात्र भूमिका चावला हिने साकारलं होतं. १२ कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनावर इतका गडद ठसा उमटवला होता. हा सिनेमा पुन्हा रिलीज होणार आहे. .२५ कोटींपेक्षा जास्त कमाई करून बॉक्स ऑफिसवर विक्रम रचला होता.आता व्हॅलेंटाईनच्या निमित्ताने हा ‘तेरे नाम’ चित्रपट जवळपास २३ वर्षांनी पुन्हा थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. २७ फेब्रुवारी पासून प्रेक्षकांना राधेची प्रेमकथा पुन्हा एकदा थेट मोठ्या पडद्यावर अनुभवता येणार आहे. हा सिनेमा पुन्हा पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .या पुनर प्रदर्शनासोबतच आणखी दोन गाजलेले चित्रपट ‘देवदास’ आणि ‘युवा’ देखील प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.प्रेक्षकांचा उत्साह खूप जास्त आहे कारण जुने सिनेमे पुन्हा मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची संधी नेहमी मिळत नाही..याआधीही जुने सिनेमे गेल्या वर्षी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाले होते. या सिनेमाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता. आता या वर्षात आणखी कोणते सिनेमे रिलीज होणार हे महत्त्वाचं आहे. .Rohit Shetty Shootout : रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट! चार जणांना पुणे पोलिसांनी घेतले ताब्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.