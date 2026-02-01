Premier

एकेकाळी सलमानचा गाजलेला सिनेमा तेरे नाम पुन्हा होणार रिलीज ! जाणून घ्या तारीख

Tere Naam Movie Re Released : तेरे नाम सिनेमा हा पुन्हा रिलीज होणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि त्याच्या रिलीज डेटविषयी.
Santosh Bhingarde
Bollywood News : २००३ साली प्रदर्शित झालेला सलमान खानचा ‘तेरे नाम’ हा त्या काळी खूप गाजलेला चित्रपट होता. सलमानने या चित्रपटात राधे ही भूमिका साकारली होती, तर मुख्य अभिनेत्रीचं पात्र भूमिका चावला हिने साकारलं होतं. १२ कोटींच्या बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनावर इतका गडद ठसा उमटवला होता. हा सिनेमा पुन्हा रिलीज होणार आहे.

