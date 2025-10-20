सलमानच्या गाजलेल्या तेरे नामचा सिक्वेल येणार ? निर्माते म्हणाले..

Entertainment News : सलमान खान ने अनेक हिट चित्रपटांतून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसठशीत छाप सोडली आहे. पण त्याच्या करिअरमध्ये २००३ मध्ये आलेला ‘तेरे नाम’ हा चित्रपट विशेष महत्त्वाचा होता. या चित्रपटात सलमान खानने राधेची भूमिका साकारली होती, तर भावनिक आणि साध्या व्यक्तिमत्त्वाची निर्जला ही नायिका होती. .या चित्रपटाची प्रेमकहाणी आणि त्यातील नाट्यमय वळणे अजूनही प्रेक्षकांच्या आठवणीत जिवंत आहेत. आता या चित्रपटाचा सिक्वेल येणार असल्याची चर्चा जोरदार सुरु आहे. .एका वृत्तानुसार, निर्माता सजिद नाडियाडवाला ‘तेरे नाम’ फ्रँचायझी परत आणण्याची योजना आखत आहेत. पहिल्या चित्रपटाचे निर्माता सुनील मांचंदा आणि मुकेश तलरेजांकडून फ्रँचायझीचे हक्क खरेदी करण्यासाठी चर्चाच सुरु आहे. या सिक्वेलसाठी सलमान खान परत येऊ शकतो, मात्र त्याची ह्यावर अद्याप काही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. .सिक्वेलच्या संपूर्ण योजनेसाठी कायदेशीर आणि आर्थिक बाबी निश्चित झाल्यानंतरच सलमानला फाइनल करून दिग्दर्शकाची घोषणा केली जाणार आहे. पहिल्या चित्रपटातील राधे-निर्जला प्रेमकथा पुन्हा प्रेक्षकांसमोर येणार असून, जुन्या आठवणींसह आधुनिक संवेदनांचा संगम साधण्याचा प्रयत्न होईल. त्यामुळे ‘तेरे नाम’चा सिक्वेल चाहत्यांसाठी मोठा उत्सुकतेचा विषय ठरत आहे..या सिनेमात इतर कास्ट कोण असणार हे जाणून घेण्यासाठी अनेकजण उत्सुक आहेत. लवकरच या विषयीचे अपडेट्स समोर येतील. .मुलगा झाला हो ! ऐन दिवाळीत राघव - परिणितीने दिली आनंदाची बातमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.