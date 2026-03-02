Premier

6,00,00,00,000 इतकी आहे विजय थलापतीची संपत्ती! 27 वर्षांच्या संसारानंतर बायकोला किती मिळणार पोटगी?

THALAPATHY VIJAY–SANGEETHA DIVORCE:दाक्षिणात्य सुपरस्टार थलापती विजय आणि पत्नी संगीता यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चेमुळे सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. विजयकडे तब्बल ६०० कोटींची संपत्ती असल्याची चर्चा असून पत्नीला ५० टक्के हिस्सा मिळणार का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Apurva Kulkarni
₹600 CRORE FORTUNE AT STAKE?: दाक्षिणात्या सुपरस्टार थलापती विजयला पत्नी संगीताने घटस्फोट देण्यासाठी तमिळनाडच्या चेंगलपट्टू फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केलीय. संगीतानं विजयवर एका अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आरोप लावले होते. तसंच तिने कोर्टाकडे विजयची कमाई आणि सामाजिक स्थिती पाहून योग्य पोटगी देण्याची विनंती केली आहे. कायद्यानुसार विजयकडे ६०० कोटींची संपत्ती आहे. परंतु त्याचा ५० टक्के हिस्सा पत्नीला देणं बंधनकारक नाही.

