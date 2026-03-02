6,00,00,00,000 इतकी आहे विजय थलापतीची संपत्ती! 27 वर्षांच्या संसारानंतर बायकोला किती मिळणार पोटगी?

₹600 CRORE FORTUNE AT STAKE?: दाक्षिणात्या सुपरस्टार थलापती विजयला पत्नी संगीताने घटस्फोट देण्यासाठी तमिळनाडच्या चेंगलपट्टू फॅमिली कोर्टात याचिका दाखल केलीय. संगीतानं विजयवर एका अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचे आरोप लावले होते. तसंच तिने कोर्टाकडे विजयची कमाई आणि सामाजिक स्थिती पाहून योग्य पोटगी देण्याची विनंती केली आहे. कायद्यानुसार विजयकडे ६०० कोटींची संपत्ती आहे. परंतु त्याचा ५० टक्के हिस्सा पत्नीला देणं बंधनकारक नाही. .सध्या विजय आणि संगीतच्या सोशल मीडियावर बऱ्याच चर्चा रंगत आहे. विजयला त्याच्या संपत्तीचा ५० टक्के भाग पत्नीला द्यावा लागेल का? अशा चर्चा होताना पहायला मिळताय. या आधी देखील अंश्रीधर वेंबू आणि प्रमिला श्रीनिवासन यांचा घटस्फोट सगळ्यात मोठा घटस्फोट होता. या घटस्फोटा १५,००० कोटी रुपयांच्या संपत्तीमध्ये विभागणी करण्यात आली. त्यानंतर २०१४ मध्ये ऋतिश रोशन आणि सुजैन खान यांच्या घटस्फोटावेळी सुद्धा ३८० कोटी संपत्तीचा मुद्दा समोर आला होता. .दरम्यान भारतीय कायद्यानुसार पत्नीला ५० टक्के संपत्तीचा हिंसा देणं बंधनकारक नाही. 50-50 टक्के संपत्ती विभाजन हे पाश्चिमात्य देशात केलं जातं. परंतु भारतात वेगळे नियम आहे. लग्नानंतर कमावलेल्या संपत्तीचं समान वाटप होत नाही. वयक्तिक नावावर खरेदी केलेली संपत्ती सामान्यत: त्या व्यक्तीकडे राहते. भारतीय कोर्टांच्या नियमानुसार आर्थिक मदत ही जास्त कमावणारा पती किंवा पत्नी दुसऱ्या साथिदाराला देतो. त्याला २५ टक्के गुजारा भत्ता म्हटलं जातं..हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती जास्त कमावत असेल तर मासिक कमाईच्या 25 टक्के गुजारा भत्ता पत्नीला दिला जातो. परंतु याबाबत देखील कोणता निश्चित फॉर्म्युला नाही. तसंच भारतात असे कोणतेही मोठे उदाहरण नाही, ज्यात कोर्टाने पतीला ५० टक्के संपत्ती देण्याचे आदेश दिलेत. आता विजय संगीताच्याबाबत नक्की काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..Pune News : पत्नी उच्चशिक्षित, नोकरी करतेय; कोर्टाने पोटगीचा दावा फेटाळला, तिचे आरोप सामान्य कुरबुरींसारखे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.