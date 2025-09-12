टीआरपीत घसरण होऊनही ठरलं तर मगचं पहिलं स्थान कायम ! टॉप 3 मध्ये नव्या मालिकेची एंट्री

Marathi Entertainment News : मालिकांमध्ये रंगणारी टीआरपीसाठीची चढाओढ काही नवीन नाही. सध्या मराठी मालिकाविश्वात आघाडीवर असलेली वाहिनी म्हणजे स्टार प्रवाह. सध्या प्रत्येक मालिकेत नवनवीन ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच आता स्टार प्रवाहाच्या मालिकांची टीआरपी रेटिंग जाहीर करण्यात आली. .नेहमीप्रमाणे यावेळेसही ठरलं तर मग ही मालिका पहिल्या स्थानावर आहे. पण टीआरपी रेटिंगमध्ये थोडी घट पाहायला मिळतेय. दुसऱ्या स्थानावर घरोघरी मातीच्या चुली ही मालिका आहे. या मालिकेत लवकरच ऐश्वर्याचं कट-कारस्थान समोर येणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांची पसंती या मालिकेला मिळते आहे. तर तिसऱ्या स्थानी यावेळी लग्नानंतर होईलच प्रेम ही मालिका आहे. जीवा-नंदिनी, पार्थ-काव्या मध्ये फुलणारं प्रेम प्रेक्षकांना आवडतंय. त्यातच आता जीवा आणि काव्याच्या नात्याचा खुलासा होणार असल्याचं म्हटलं जातंय. .तिसऱ्या स्थानावर गेल्या आठवड्यात असणारी लक्ष्मीच्या पाउलांनी मालिका थेट पाचव्या स्थानावर घसरली आहे. तर लग्नानंतर होईलच प्रेम या मालिकेची लोकप्रियता वाढतेय हे सध्याच्या वाढत्या टीआरपीवरून पाहायला मिळतंय. कोण होतीस तू काय झालीस तू ही मालिकाही प्रेक्षकांचं मन जिंकतेय. चौथ्या स्थानावर ही मालिका आहे. .दरम्यान हळद रुसली कुंकू हसलं या मालिकेला अजून अपेक्षित प्रेम मिळवता आलं नाहीये. त्यामुळेच मालिकेत आता लग्नाचा ट्रॅक दाखवणार असल्याचं म्हटलं जातंय. पण आता या मालिकेच्या समोरची आव्हानं वाढणार आहेत कारण लपंडाव आणि नशीबवान या दोन नवीन मालिका पुढील आठवड्यात सुरु होत आहेत. .मनवा आणि श्लोकच्या केमिस्ट्रीची धमाल झलक; ‘मना’चे श्लोकचा भन्नाट टीझर प्रदर्शित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.