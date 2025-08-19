"बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आणि आजारपण" ठरलं तर मग च्या निर्मात्या सुचित्रा यांनी अखेर सांगितलं ज्योती चांदेकरांच्या निधनाचं कारण

Marathi Entertainment News : स्टार प्रवाहवरील ठरलं तर मग या मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 17 ऑगस्टला निधन झालं. 69 वर्षांच्या या दमदार अभिनेत्रींच्या जाण्याने अनेकांना धक्का बसला. मालिकेची संपूर्ण टीम अजूनही या धक्क्यातून सावरत आहेत. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीमध्ये निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी ज्योती यांच्या निधनाचं कारण उघड केलं. .सुचित्रा बांदेकर यांनी राजश्री मराठी शोबझ चॅनेलला नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी ज्योती ताईंच्या आठवणींना उजाळा दिला. याशिवाय त्यांची तब्येत कधी बिघडली ते सांगितलं. .सुचित्रा म्हणाल्या की,"काय बोलू मी ! मी ज्योती ताईंबरोबर कधी काम केलं नव्हतं. पण मी बिनधास्त या सिनेमातील त्यांचं काम बघितलं होतं. एक सीन कसा जादू करू शकतो याचं मूर्तिमंत उदाहरण त्या आहेत. जेव्हा या मालिकेसाठी त्यांना आम्ही कास्ट केलं तेव्हा आम्हाला माहित होतं त्यांच्या तब्येतीविषयी. त्या ज्या वयाच्या आहेत त्या बायकांच्या तब्येतीच्या अडचणी असतात. एक सत्तरीतील ही बाई बघून मी चकित झाले. ही बाई किती तरुण आहे. तिला खाण्याची, मेकअप करण्याची, गप्पा मारण्याची किती आवड असू शकते. छान मेकअप, छान साड्या, छान दागिने हे सगळं तिला आवडायचं. सगळ्यांसोबत गप्पा मारणं तिला आवडायच. त्यांची दर महिन्याला सहा दिवसांची पुण्याला ट्रिपअसायची . त्या जायच्या, चेकअप करायच्या, डॉक्टरांना भेटायच्या. टॅलेंट त्यांच्यात खूप होतं. "."कुठल्याही प्रकारचा सीन असो तो लीलया पार पाडणं काय असतं, तो कसा उत्तम करायचा हे त्या अभिनेत्रींकडून शिकण्यासारखं होतं. तिच्यासारखा आवाज आताच्या घडीला कुणाचा नाहीये. आता महासंगम एपिसोड आम्ही शूट केला. दहा दिवस सलग शूटिंग केलं. त्यांचं आम्ही सलग शूट केलं नाही पण तरीही त्यांचं बऱ्यापैकी शूटिंग केलं. आम्ही एकत्र जेवलो. तेव्हा मला म्हणाल्या, मी सहा दिवस जाऊन येते. तर मी त्यांना म्हणाले की, ज्योती सहा दिवस जातंय. आता बघताय ना किती शुटिंग आहे. तर मला म्हणाल्या नाही ग बाळा मला जावंच लागेल माझे पाय बघ किती सुजले आहेत ते. मी जाऊन येते, आल्यावर करूया. मी म्हटलं ठीक आहे. चॅनेलच्या मुलींना म्हटलं की ऐकताय ना यांचा ट्रॅक आता नाही करायचा. आम्ही ठरवलं त्यांचा ड्यूप वापरायचा आणि आल्यावर क्लोजेस करायचे. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही जाऊन या शांतपणाने. आल्यावर बघूया. "."त्या सेटवरून आपल्या गेल्या. अकरा तारखेला त्या पुण्याला गेल्या. त्यांनी फिजीओची ट्रीटमेंट घेतली. बारा तारखेला त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केलं. रात्री मला अकरा वाजता कुणी मला फोन करत नाही पण मला तेजूचा फोन आला. त्यामुळे मी चकित झाले. मला वाटलं की कदाचित आईने सहा दिवस सांगितलंय पण दहा दिवसांनी येईल असा काही निरोप असेल. पण तेजू म्हणाली की, आईला व्हेंटिलेटरवर टाकलंय. तेव्हा मी म्हणाले काय ? अगं मी काल बोलले तिच्याशी. काल चांगल्या होत्या त्या. तेव्हा ती म्हणाली आईला पूर्ण शरीरभर बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झालंय. ती चार दिवस झुंजले पण नंतर तिने जीव सोडला. ती एक अनमोल व्यक्ती होती. हा मालिकेचा आणि स्टार प्रवाहचं कधीही न भरून निघणारं नुकसान आहे. "."कित्येकदा ती सेटवर आजारी पडायची. मुलं तिला सेटवरून उचलून डॉक्टरकडे न्यायची, हॉस्पिटलमध्ये भरती करायची. घरी पोहोचवायची. घरी कोण नसेल तर तिला घ्यायला जायचे. पण तीही त्या सगळ्यांसाठी तेवढं करायची. तिची उणीव कायम भासत राहील."."अजूनतरी आम्ही कुणाचा रिप्लेसमेंट म्हणून विचार केला नाहीये. या धक्क्यातून सावरायला आम्हाला थोडा वेळ लागेल. मग आम्ही आणि चॅनेल मिळून निर्णय घेऊ." असं त्या नवीन पूर्णा आजी कोण साकारणार या प्रश्नावर म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.