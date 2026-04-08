पडलेला रुमाल अन मैत्रीसाठी लिहिलेलं पत्र; ठरलं तर मग फेम नागराजची अनोखी लव्हस्टोरी

Marathi Entertainment News : मालिकाविश्वातील सध्याची लोकप्रिय मालिका म्हणजे ठरलं तर मग. या मालिकेच्या कथानकाबरोबरच त्यातील पात्रही लोकप्रिय आहेत. या मालिकेत खलनायकाची भूमिका साकारणारा रविराजचा भाऊ नागराज प्रेक्षकवर्गामध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. नुकत्याच दिलेली मुलाखतीत अभिनेत्याने त्याची लव्हस्टोरी सांगितली. .अभिनेता ज्ञानेश वाडेकर ठरलं तर मग मालिकेत नागराज ही भूमिका साकारतो. मालिकेत जरी नागराज निगेटिव्ह असला तरी प्रत्यक्षात त्याची लव्हस्टोरी खूप इंटरेस्टिंग आहे. ज्ञानेश खरंतर आर्किटेक्ट आहे. या क्षेत्राचं शिक्षण घेत असतानाच त्याच्या भावी जोडीदाराशी त्याची ओळख झाली. त्याच्या पत्नीचं नाव जानकी आहे. महाराष्ट्र टाईम्स ऑनलाईनला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याची लव्हस्टोरी सांगितली. ."एक वय असतं, बघून प्रेमात पडतात तसं काही नव्हतं. आपल्या आयुष्यात मैत्रीण नाही या प्रेशरमध्ये मी होतो. मैत्रीण पाहिजे म्हणून मी हिला बघ, तिला बघ, मग ही नाही ती नाही असं करायचो. पण काहीच प्रतिसाद यायचा नाही. मग ही भेटली."."कॉलेजमध्ये सबमिशन्स असतात तिथे ती आली होती तिचा प्रोजेक्ट सबमिट करायला. तिचा रुमाल पडला होता. मित्राने मला तिचा रुमाल पडलेला दाखवला. तो मी तिला नेऊन दिला. तेव्हा काहीही डोक्यात नव्हतं. नंतर जी जेव्हा परत बोलायला आली तेव्हा ती फसली. त्यानंतर मी ठरवलं ही आपल्यासाठी योग्य आहे. चांगली आहे."."1996 साली मी तिला पत्र पाठवलं. माझी अपेक्षा मैत्रीची होती. निखळ,निकोप असे शब्द त्या पत्रात होते. नंतर वर्षभर आमची छान मैत्री होती. नंतर आम्ही प्रेमात पडलो. मग काही वर्षांनी लग्न केलं. सुरुवात मात्र त्या पत्रापासून, रुमालापासून झाली" असं तो म्हणाला.