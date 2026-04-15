'अरे काय हे' एका खलनायिकेसाठी १३ नायिका एकत्र, ठरलं तर मग मालिकेत महासंगम, नेटकरी म्हणाले, ' झुंड में सुवर आते हे शेर अकेला...'

THARALA TAR MAG: 'ठरलं तर मग' मालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून नवनवीन ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सायली विरुद्ध प्रिया असा ड्रामा सध्या घरात पहायला मिळतोय. मालिकेत सध्या प्रियाचं खरं रुप सगळ्यांसमोर आणण्यासाठी सायली-अर्जुन प्रयत्न करत असतात. त्यातच प्रियाची खरी ओळख बबली लोखंडे आहे हे सत्य दोघांना समजलेलं असतं. परंतु दोघांकडे तिच्याविरोधात कोणतेही पुरावे नसतात. त्यामुळे प्रिया आणि अधिराज एकत्र भेटतानाचा व्हिडिओ ते गुपचूप शूट करतात. .तसंच दोघे प्रियाचा भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यात त्यांना प्रिया बबली लोखंडे असल्याचं समजतं. सायली अर्जुनच्या गाडीचा प्रिया अपघात सुद्धा घडवून आणते. परंतु त्यात तिला यश मिळत नाही. तर दुसरीकडे प्रियामुळे अर्जुनला अटक होते. तेव्हा प्रिया सायलीवर दादागिरी करायला सुरुवात करते आणि तिलाही ओपन चॅलेंज देते. .दरम्यान अशातच स्टार प्रवाह वाहिनीनं सोशल मीडियावर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये प्रिया सायलीला म्हणते, 'तुजा नवरा जेलमध्ये गेला, आता तु काय करणार...' त्यावर प्रियाचं चॅलेंज सायली स्वीकारते आणि १३ नायिकेसह प्रियाला चांगलाच धडा शिकवणार असल्याचं सांगते. त्यामुळे आता सायलीच्या मदतीला जानकी, रमा, आनंदी, सखी, नंदिनी, काव्या, उर्जा, कृष्णा, मंजिरी, इश्वरी, नुपूर आणि गिरीजा या नायिका येणार आहे. .दरम्यान आता सोशल मीडियावर प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी मालिकेला ट्रोल केलय. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलय की, 'एका खलनायिकांसाठी १३ नायिका एकत्र येताय' तर दुसऱ्यांना कमेंट करत म्हटलं की, 'या १३ जणींना सुद्धा प्रिया पुरून उरेल. ' तर अनेकांनी कमेंट्स करत झुंड में सुवर आते हे शेर अकेलाही काफी है. असं म्हणत मालिकेला ट्रोल केलय..'होय मी जयभीमवाली' चिन्मयी सुमीतनं मांडलं स्पष्ट मत, म्हणाल्या... 'मी आंबेडकरांची फॅन आहे आणि जय भीम म्हणण्यामागे...'.