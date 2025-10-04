TRPमध्ये मोठी उलथापालथ! दुसऱ्या स्थानावर घसरण्यापासून थोडक्यात वाचली सायली; टॉप १० मध्ये नव्या मालिकेची एंट्री; वाचा रिपोर्ट

छोट्या पडद्यावरील मालिका यांचंदेखील रिपोर्ट कार्ड असतं. हे रिपोर्ट कार्ड म्हणजे टीआरपी. जर मालिकेचा टीआरपी कमी असेल तर ती मालिका लवकर बंद करण्यात येते. मात्र जर टीआरपी चांगला असले तर ती मालिका वर्षानुवर्षे सुरू राहते. मात्र टीआरपी यादीत दार आठवड्याला बदल होत असतो. कारण मालिकेत दाखवण्यात येणाऱ्या कथेच्या अनुसार प्रेक्षकांची मालिकेबद्दलची पसंती ठरते. आता मागील आठवड्याचे टीआरपी समोर आले आहेत. यात 'ठरलं तर मग' दुसऱ्या स्थानावर जाण्यापासून थोडक्यात बचावली आहे. .गेली २ वर्ष 'ठरलं तर मग' या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनात आपलं अढळ स्थान निर्माण केलंय. त्यामुळे ही मालिका कायम १ नंबरला असते. मात्र यावेळेस 'ठरलं तर मग' आणि 'घरोघरी मातीच्या चुली' मालिकेत चुरशीची स्पर्धा झाली. 'ठरलं तर मग' पहिल्या स्थानावर असली तरी 'घरोघरी मातीच्या चुली' कधीही वरचढ ठरू शकते. तिसऱ्या स्थावर आहे 'कोण होतीस तू काय झालीस तू', तर चौथ्या स्थानावर आहे 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही मालिका. पाचवा क्रमांक 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेने पटकावला. .मात्र आता टॉप १० मध्ये स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकेचा देखील समावेश झालाय. सहाव्या स्थानावर नव्याने प्रदर्शित झालेली आदिनाथ कोठारे याची 'नशीबवान' ही मालिका आहे. तर 'लक्ष्मीच्या पावलांनी' मालिका सातव्या क्रमांकावर घसरलीये. आठव्या क्रमांवर 'वेड लागलं प्रेमाचं' आणि नवव्या क्रमांकावर आता होऊ दे धिंगाणा मालिका आहे. तर दहावं स्थान 'साधी माणसं' या मालिकेने मिळवलंय. आता पुढच्या आठवड्यात या टीआरपीमध्ये बदल होणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .प्राजक्ता गायकवाडच्या लग्नाची पत्रिका समोर; शंभूराजसोबत 'या दिवशी अडकणार लग्नबंधनात, शेअर केला व्हिडिओ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.