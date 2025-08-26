Premier

'ठरलं तर मग'मालिकेचे 900 भाग पुर्ण, टीमसाठी तेजस्विनी पंडितची पोस्ट, म्हणाली...'तिचं तुमच्यावर असलेलं प्रेम ...'

Tharala Tar Mag serial 900 episodes complete celebration: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ठरलं तर मग ने ९०० भाग पूर्ण केले आहेत. पण या क्षणी मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांची उणीव भासली. त्यांच्या स्मरणार्थ सदाफुलीचं रोपटं लावण्यात आलं.
Tharala Tar Mag serial 900 episodes complete celebration:
Tharala Tar Mag serial 900 episodes complete celebration:esakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 ‘ठरलं तर मग’ मालिकेने ९०० भाग पूर्ण केले, पण पूर्णा आजी म्हणजेच ज्योती चांदेकर यांची उणीव भासली.

2 स्मरणार्थ मालिकेच्या सेटवर सदाफुलीचं रोपटं लावण्यात आलं.

3 जुई गडकरी व तेजस्विनी पंडित यांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली.

Loading content, please wait...
Tejaswini Pandit
Marathi Actress
post
Actor
actress
Celebration
instagram
jui gadkari
Entertainment news
marathi entertainment
instagram post
Tharla Tar Mag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com