'ठरलं तर मग'मालिकेचे 900 भाग पुर्ण, टीमसाठी तेजस्विनी पंडितची पोस्ट, म्हणाली...'तिचं तुमच्यावर असलेलं प्रेम ...'

1 'ठरलं तर मग' मालिकेने ९०० भाग पूर्ण केले, पण पूर्णा आजी म्हणजेच ज्योती चांदेकर यांची उणीव भासली.2 स्मरणार्थ मालिकेच्या सेटवर सदाफुलीचं रोपटं लावण्यात आलं.3 जुई गडकरी व तेजस्विनी पंडित यांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली..ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं 16 ऑगस्ट रोजी अल्पशा आजाराने निधन झालं. त्यांनी आजपर्यंत अनेक मालिका, चित्रपटात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यानी आपल्या अभिनयावर प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. गेल्या अनेक वर्षांपासून ज्योती चांदेकर यांनी 'ठरलं तर मग' मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारली होती. तिच्या निधनाची बातमी समजतात सेटवरील सर्वांना धक्का बसला..दरम्यान 'ठरलं तर मग' मालिकेचे 900 भाग पूर्ण झालय. परंतु हा क्षण साजरा करण्यासाठी पूर्णा आजी नाहीयेत. त्याचं दु:ख मालिकेतील सर्व कलाकरांना आहे. त्यामुळे त्यांच्या आठवणी नेहमी ताज्या राहाव्या यासाठी सदाफुलीचं रोपटं लावण्यात आलय. अभिनेत्री जुई गडकरीने सोशल मीडियावर सेटवरील फोटो शेअर केला आहे. तसंच कॅप्शन देत लिहलय की, 'आज 900 भाग पुर्ण झाले. हे सगळं पहायला ती हवी होती. पण तिचा आशीर्वाद नेहमी सोबत राहिल.' असं तिने पोस्टमध्ये म्हटलय..दरम्यान जुईची ही पोस्ट तेजस्विनी पंडितने रिशेअर केली आहे. यावेळी तिने मालिकेतील सर्व टीमला धीर दिला आहे. तसंच कॅप्शनमध्ये म्हटलय की, 'तिच्या जाण्यामुळे अनेक गोष्टीत बदल करावा लागला असेल. पण जुई आणि ठरलं तर मग मालिकेतील संपुर्ण टीमबाबात असलेलं तिचं प्रेम नेहमी तसंच राहील.' असं तेजस्विनीनं तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय..ज्योती चांदेकर यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांनी अनेक चित्रपटात आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी मी सिंधुताई सपकाळ, तिचा उंबरठा, सलाम , सांजपर्व अशा चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या. तसंच त्या तू सौभाग्यवती हो या मालिकेमध्ये पहायला मिळाल्या. त्यांना बालगंधर्व जीवनगौरव पुरस्कार सुद्धा प्रदान करण्यात आला. .FAQs. ठरलं तर मग मालिकेचे किती भाग पूर्ण झाले?या मालिकेचे नुकतेच ९०० भाग पूर्ण झाले.. मालिकेत ज्योती चांदेकर कोणती भूमिका करत होत्या? त्यांनी मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारली होती..मालिकेच्या ९०० व्या भागानिमित्त काय विशेष करण्यात आलं?स्मरणार्थ सदाफुलीचं रोपटं लावण्यात आलं..तेजस्विनी पंडितने आपल्या पोस्टमध्ये काय लिहिलं?तिने टीमचं कौतुक करत ज्योती चांदेकर यांचं प्रेम कायम राहील असं म्हटलं.