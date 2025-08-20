1 ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर ‘ठरलं तर मग’मध्ये पूर्णा आजीची जागा कोणी घेणार याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे.2 निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी सांगितलं की सध्या कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.3 प्रेक्षक आणि टीम दोघांनाही या धक्क्यातून सावरायला वेळ द्यावा लागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं..ठरलं तर मग मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं निधन झालं. ज्योती चांदेकर यांनी विविध मालिका, नाटकात, सिनेमांमध्ये काम केलय. त्यांच्या शेवटच्या काळात पूर्णा आजीने चाहत्यांच्या मनात एक वेगळं स्थान निर्माण केलय. परंतु अचानक त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. दरम्यान आता निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी ठरलं तर मग मालिकेत पूर्णा आजींच्या जागी कोण दिसणार? याबद्दल सांगितलय..अभिनेत्री आणि निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी राजश्री मराठीला नुकतीच मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी ज्योती चांदेकरबद्दल अनेक आठवणी शेअर केल्या. त्यावेळी बोलताना त्यांना मालिकेत आता पुढे पुर्णा आजीची भूमिका कोण साकारणार असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्या म्हणाल्या की, 'आम्ही यावर अजून विचार केला नाही. आम्हाला आणि प्रेक्षकांना यामधून सावरायला वेळ हवा आहे. पूर्णा आजींच्या भूमिकेत ज्योती चांदेकर शिवाय कोणाला बघु शकणार नाही असं प्रेक्षकांच्या कमेंट्समधून दिसून येतय. त्यामुळे आम्ही यावर विचार करु बघू, तसं तर त्या स्वत: नाटकातल्या होत्या त्यांनाही माहिती आहे की, शो मस्ट गो ऑन!'.सुचित्रा बांदेकर म्हणाल्या, 'जेव्हा मध्यंतरी त्या लीलावती रुग्णालयता अॅडमिट झाल्या तेव्हा त्यांना वाटलं की त्यांना रिप्लेस केलं जाणार आहे. तेव्हा त्या आदेशला म्हणाल्या... सुचित्राला सांगा मला रिप्लेस करु नका... मी बरी होऊन येणार आहे. त्यावर त्यांना आदेश म्हणाला की, कोणी सांगितलं तुम्हाला रिप्लेस करणार ते? त्यावर त्या म्हणाल्या की, या नर्स मला बातम्या दाखवतात.'.FAQs.ज्योती चांदेकर यांनी ‘ठरलं तर मग’मध्ये कोणती भूमिका साकारली होती?त्यांनी पूर्णा आजीची महत्त्वाची भूमिका साकारली होती..त्यांच्यानंतर मालिकेत पूर्णा आजीची जागा कोण घेणार आहे?निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी सांगितले की, यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही..निर्मात्यांनी काय म्हटलं आहे?त्यांनी सांगितलं की प्रेक्षक आणि टीम दोघांनाही या बातमीतून सावरायला वेळ हवा आहे..ज्योती चांदेकर यांच्याबद्दल चाहत्यांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या?चाहत्यांनी पूर्णा आजींच्या जागी कोणालाही स्वीकारू शकणार नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली..सायलीला आठवणार तिचा भुतकाळ! अर्जुनच्या बालपणींच्या आठवणीमुळे सायलीची स्मृती परत येणार? ठरलं तर मग मालिकेत नवा ट्विस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.