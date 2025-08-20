Premier

आता पुर्णा आजीची जागा कोण घेणार? 'ठरलं तर मग'बद्दल बोलताना निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर म्हणाल्या...'त्यांना जेव्हा अ‍ॅडमिट...'

Tharala Tar Maga producer speaks about replacing Jyoti Chandekar after her death: ‘ठरलं तर मग’ या लोकप्रिय मराठी मालिकेत पूर्णा आजीची भूमिका साकारणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांचं नुकतंच दुःखद निधन झालं. त्यांच्या निधनानंतर प्रेक्षकांमध्ये या पात्राची जागा कोण घेणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.
Tharala Tar Maga producer speaks about replacing Jyoti Chandekar after her death
1 ज्येष्ठ अभिनेत्री ज्योती चांदेकर यांच्या निधनानंतर ‘ठरलं तर मग’मध्ये पूर्णा आजीची जागा कोणी घेणार याबद्दल चर्चा सुरु झाली आहे.

2 निर्मात्या सुचित्रा बांदेकर यांनी सांगितलं की सध्या कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

3 प्रेक्षक आणि टीम दोघांनाही या धक्क्यातून सावरायला वेळ द्यावा लागणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

