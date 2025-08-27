Premier

हाऊ रोमँटिक! अर्जुनने गुढघ्यावर बसून सायलीला केलं प्रपोज, म्हणाला, 'सात नाहीतर सत्तर जन्म मला सायलीच पाहिजे'

Tharl Tar Mag Serial New Twist | Arjun’s Proposal & Sayali’s Emotional Reply: ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत अर्जुन-सायलीच्या प्रेमकथेचा गोड वळण समोर आलंय. अर्जुनने गुढघ्यावर बसून गुलाबासह सायलीला प्रपोज केलं, तर सायलीनेही लाजत-लाजत अर्जुनला “आय लव्ह यू” म्हणत उत्तर दिलं. मालिकेचा हा प्रोमो सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
Tharl Tar Mag Serial New Twist | Arjun’s Proposal & Sayali’s Emotional Reply
Tharl Tar Mag Serial New Twist | Arjun’s Proposal & Sayali’s Emotional Replyesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

‘ठरलं तर मग’ मालिकेत अर्जुनने सायलीला कसं प्रपोज केलं?1 अर्जुनने गुढघ्यावर बसून सायलीला रोमँटिक पद्धतीने प्रपोज केलं.

2 सायलीने लाजत-लाजत अर्जुनला “आय लव्ह यू” म्हटलं.

3 ‘ठरलं तर मग’ मालिकेचा हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
marathi
Marathi Actress
marathi actor
Marathi Serial
jui gadkari
Entertainment news
Celebrity
Tharla Tar Mag
Marathi Serial TRP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com