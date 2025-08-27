हाऊ रोमँटिक! अर्जुनने गुढघ्यावर बसून सायलीला केलं प्रपोज, म्हणाला, 'सात नाहीतर सत्तर जन्म मला सायलीच पाहिजे'

‘ठरलं तर मग’ मालिकेत अर्जुनने सायलीला कसं प्रपोज केलं?1 अर्जुनने गुढघ्यावर बसून सायलीला रोमँटिक पद्धतीने प्रपोज केलं.2 सायलीने लाजत-लाजत अर्जुनला “आय लव्ह यू” म्हटलं.3 ‘ठरलं तर मग’ मालिकेचा हा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..'ठरलं तर मग' मालिकेच्या दिवसेंदिवस नवे नवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. मालिकेत सध्या सायली आणि अर्जुन पहिल्या भेटीच्या आठवणीत रमलेलं पहायला मिळतय. यावेळी अर्जुन सायलीला म्हणतो की, 'इतक्या साऱ्या प्रॉब्लेम्समध्ये तु नेहमी माझ्यासोबत होती. या जन्मात मी तुला कोठेही जाऊ देणार नाही.'.अर्जुन मुद्दाम सायलीसमोर त्याच्या जुन्या गर्लफ्रेंन्डचा विषय काढतो. तिला म्हणतो, 'मला लग्नाचा फोबिया असल्यानं कोणत्याच गर्लफ्रेंडला मी लग्नासाठी विचारलं नाही. आम्ही खूप फिरायचो, एकाच ग्लासत स्ट्रॉटाकून ज्यूस प्यायचो.' हे ऐकल्यानंतर सायली अर्जुनवर चिडते. ती म्हणते, 'मग त्यांच्यापैकी एकाची लग्न करायचं होतं ना?' अर्जुन मुद्दाम सायलीला त्रास देयला असं बोलत असतो. त्यामुळे सायली चिडून निघून जाते. तिच्या मागे मागे अर्जुन सुद्धा जातो..पुढे अर्जुन सायलीला अहो-जाओ बोलू नकोस असं सांगतो. तसंच मला 'आय लव्ह यू' बोल असं म्हणतो. पण सायली बोलायला लाजत असते. अर्जुन हट्ट करतो आणि सायली हळूच अर्जुनच्या कानाजवळ येऊन 'अर्जुन आय लव्ह यू' असं मोठ्याने म्हणते. पुढे सायलीला गुलाब घेयचं असतं. पण अर्जुन म्हणतो, तु फक्त अर्जुन म्हण मी गुलाब घेतो. तेव्हा सायली अर्जुन म्हटल्यास तो तिला गुलाब घेऊन देतो..रस्त्याच्या मधोमध गुढघ्यावर बसून अर्जून सायलीला प्रपोज करतो, आणि म्हणतो, 'पुढचे सात जन्म नाहीतर सत्तर जन्म मला तुच माझी बायको म्हणून हवी आहेस होशील ना?' त्यावर सायली होकार देते, आणि म्हणते, 'हो हो मी कायम तुझीच आहे अर्जुन... आपल्याला दुसरं कोणी वेगळं करु शकत नाही.'.FAQs.‘ठरलं तर मग’ मालिकेत अर्जुनने सायलीला कसं प्रपोज केलं?अर्जुन गुढघ्यावर बसून गुलाबासह सायलीला प्रपोज करतो..सायलीने अर्जुनला उत्तर काय दिलं?सायली लाजत-लाजत अर्जुनच्या कानाजवळ ‘आय लव्ह यू’ म्हणते..मालिकेच्या नव्या प्रोमोमध्ये खास काय दाखवलंय?अर्जुन-सायलीचा रोमँटिक सीन आणि प्रपोजलचा क्षण दाखवला आहे..या प्रोमोला प्रेक्षकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतोय?प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे..गणपती बाप्पा मोरया! सुबोध भावेंच्या घरी बाप्पाचं आगमन; मुलांसोबत सजवला बाप्पासाठी खास देखावा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.