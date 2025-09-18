Premier

Big Revelation in Tharla Tar Mag: ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! सायलीच खरी तन्वी! अर्जुनला सत्यासाठी पोहचला थेट बायकोच्या शाळेत

Tharla Tar Mag Serial Twist: झी मराठीवरील ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत धक्कादायक ट्वीस्ट समोर आलं आहे. अर्जुनला शाळेतील कागदपत्रांमधून सायलीच खरी तन्वी असल्याचं समजतं, तर प्रियाचं खोटं उघड होण्याच्या मार्गावर आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

अर्जुनला शाळेतील फाईल्समधून सायलीच खरी तन्वी असल्याचं कळतं.

प्रिया खोटी तन्वी असल्याचं सत्य बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे.

मालिकेत पुढे अर्जुन सगळ्यांसमोर प्रिया उघड करणार आहे.

Tharla Tar Mag

