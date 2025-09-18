Big Revelation in Tharla Tar Mag: ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! सायलीच खरी तन्वी! अर्जुनला सत्यासाठी पोहचला थेट बायकोच्या शाळेत

अर्जुनला शाळेतील फाईल्समधून सायलीच खरी तन्वी असल्याचं कळतं.प्रिया खोटी तन्वी असल्याचं सत्य बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे.मालिकेत पुढे अर्जुन सगळ्यांसमोर प्रिया उघड करणार आहे..'ठरलं तर मग' मालिकेत गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. मालिकेत पुन्हा प्रियाची घरात एन्ट्री झालेलं दाखवण्यात आलय. त्यावेळी सायली तिला हात धरुन घराबाहेर काढते. तर दुसरीकडे अर्जुन सायलीचा भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. जेव्हा मधुभाऊंनी बेशुद्ध होण्यापूर्वी सायलीच्या भूतकाळाची हिंट अर्जुनला दिलेली असते. .तिचे आई-बाबा जिवंत आहेत हे अर्जुनला कळलेलं असतं. त्यामुळे काही करुन सायली आणि तिच्या आई बाबांची भेट घालून देयची असा निश्चय अर्जुननं घेतलेला असतो. मालिकेत पुढे कुसुम ताईंकडे अर्जुनला सायलीचं शाळेतील आयकार्ड सापडतं. त्यात सायलीला कळतं की, अर्जुन तिचा भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे ती दुखावली जाते आणि त्याला असं न करण्याची विनंती करते. यावेळी सायली अर्जुन समोर खुप रडते सुद्धा. परंतु मनातल्या मनात अर्जुन सायलीचे आई-बाबा शोधण्याचा निश्चय घेतो..दरम्यान आश्रमात राहणाऱ्या प्रत्येकाकडं जुनं गाठोडं असतं. त्यात मुलं जुन्या वस्तू, मुलांच्या आठवणी ठेवलेल्या असतात. मात्र विलासच्या मर्डर केसवेळी प्रिया तिचं आणि सायलीचं गाठोडं गायब करते. यावेळी प्रियाला खोटी तन्वी म्हणून घारत प्रवेश करायचा असतो. त्यामुळे सायलीचं गाठोडं ती तिच्याकडे ठेवते. तिच्या गाठोड्याची विल्हेवाट लावते. तसंच तिचं तन्वी असल्याचं सांगत गाठोडं लपवून ठेवतो. दरम्यान आता हेच गाठोडं अर्जुनच्या हाती लागणार आहे. .यामध्ये अर्जुनला तन्वीबद्दलच्या अनेक गोष्टी समजतात. त्यामुळे तो सगळ्या गोष्टीची चौकशी करण्यासाठी सायलीच्या शाळेत जायचं ठरवतो. तिथं तो 2003 ते 2004 च्या शैक्षणिक वर्षाची माहिती मिळवतो. जेव्हा अर्जुनकडे फाईल येते तेव्हा त्याला धक्का बसतो. कारण प्रियाच्या गाठोड्यातील फोटो आणि सायलीच्या शाळेच्या प्रवेशिकावरचा फोटो मॅच होत असतो..तन्वीच्या गाठोड्यातील फोटो आणि सायलीच्या फोटो कसा मॅच होऊ शकतो असा प्रश्न अर्जुनला पडतो. आता मालितेत प्रियाचं नाटक सर्वांसमोर येणार येणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आता इतके दिवस प्रिया खोट बोलत असल्याचं अर्जुनला समजल्यावर तो काय करणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. .FAQs.‘ठरलं तर मग’ मालिकेत सायली खरी तन्वी आहे का?हो, ताज्या एपिसोडमध्ये सायलीच खरी तन्वी असल्याचं उघड होतं.. अर्जुनला सायलीच्या भूतकाळाबद्दल कसं समजलं?अर्जुनला शाळेतील रेकॉर्ड्स आणि गाठोड्यातील फोटोद्वारे सत्य कळलं..प्रिया खोटी तन्वी म्हणून का आली होती?प्रिया गाठोडं वापरून तन्वी असल्याचं भासवते आणि घरात एन्ट्री घेते..अर्जुनने पुढे काय केलं?अर्जुन थेट शाळेत जाऊन 2003-2004 सालच्या फाईल्स तपासतो..लाल चप्पल आणि CCTV... कसा झाला दिशा पटानीच्या घरावर गोळीबार करणाऱ्यांचा एन्काऊंटर? आरोपींवर थेट गोळ्या का झाडल्या?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.