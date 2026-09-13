'ठरलं तर मग' मालिका अर्जुन सुभेदार सोडणार? अमित भानुशाली पात्राबद्दल बोलताना म्हणाला, 'आता वेळ आलीय, मी आयुष्यभर...'

AMIT BHANUSHALI ARJUN SUBHEDAR RETURN TO SERIAL: 'ठरलं तर मग' मालिकेतून घराघरात पोहचलेला अर्जुन सुभेदार याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याने अभिनयातून चाहत्यांच्या मनात घर केलं आहे. अर्जुन-सायलीची जोडी तर प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. अशातच काही दिवसांपूर्वी मालिकेत अर्जुन सुभेदारवर हल्ला झाला होता आणि त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचं मालिकेत दाखवण्यात आलं होतं. त्यामुळे अर्जुनचं पुढे काय होणार असा प्रश्न चाहत्यांना पडला होता. .दरम्यान अशातच अर्जुन पात्र साकारणाऱ्या अमित भानुशाली याने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केलीय. या पोस्टमध्ये त्याने अर्जुनच्या भूमिकेला प्रेक्षकांच्या मिळालेल्या प्रेमाबद्दल आभार मानलेत. यावेळी त्याने एक खास खुलासा सुद्धा केलाय. सध्या सोशल मीडियावर त्याची पोस्ट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताना पहायला मिळतय. .व्हिडिओमध्ये अमित भानुशाली म्हणाला, 'नमस्कार, मी सगळ्यांना काहीतरी सांगायला आलोय, कधी कधी पडद्यावर साकारलेलं पात्र प्रेक्षकांच्या इतक्या खोलवर पोहचतं की, ते आम्हा कलाकरांनाही समजत नाही. जेव्हा अर्जुनला मारहाण झाली, तो गंभीर जखमी झाला, तेव्हा सगळ्यांना वाटलं तो आता मालिकेत दिसणार नाही. मला असंख्य मॅसेज आले. मी कमेंट्स सुद्धा वाचल्या. सगळ्यांना वाटलं मी मालिका सोडणार आहे. त्यामुळे 'अर्जुन नसेल तर मालिका बघणार नाही' अशा प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया आल्या.'.पुढे बोलताना अमित म्हणाला, 'काही लोकांनी असेही मॅसेज केले होते की, आम्ही तुझ्या तब्येतीसाठी देवाकडे प्रार्थना सुद्धा केली. तुमच्या सगळ्यांचं प्रेम पाहून मला भरून आलय. तुमचा विश्वास माझ्यासाठी खूप मोठा आहे. तुमचं एवढं प्रेम हे माझ्यासाठी मोठ्या पुरस्कारासारखं आहे. सगळ्यांचे खूप मनापासून आभार.' .'आता लवकरच अर्जुन पुन्हा कोर्टात एन्ट्री घेणार आहे. त्याचा आवज पुन्हा कोर्टात घुमणार आहे. तुमचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. माझ्याकडे शब्द नाही. पण अर्जुन फक्त मालिकेतील पात्र नाहीतर तुमच्या घरातला एक माणूस मानलंत. मी आयुष्यभर विसरणार नाही. मनापासून आभार.' असं त्यांनी म्हटलय. .पद्मिनी कोल्हापूरे-प्रीती सप्रू रस्त्यावरच कचाकचा भांडल्या; संतापलेल्या पोलिसांनी सुनावलं, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.