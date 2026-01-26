‘चोर समजून मारणार होते!’ ठरलं तर मग मालिकेच्या महिपत शिखरेची माहिती नसलेली गोष्ट, कसा मिळाला अभिनय?

Tharla Tar Mag’s Mahipat Shikhare: ठरलं तर मग ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहे. सायली-अर्जुनची जोडीही प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. ही मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. या मालिकेतील सायली अर्जुनसोबत खलनायक महिपतची सुद्धा चर्चा होताना पहायला मिळते. महिपत शिखरेची कटकारस्थान यामुळे प्रेक्षकांचा मालिकेबाबत ओढ जास्त आहे. दरम्यान मालिकेतील महिपत शिखरे म्हणजेच मयूर खांडगे यांनी अभिनय क्षेत्रात कसं पदार्पण केलं जाणून घेऊया... .मयूर खांडगे यांनी आतापर्यंत अनेक मालिकांमध्ये वेगवेगळं पात्र साकारलं आहे. मालिकांबरोबरच रंगमंचावरही त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. त्यांनी अनेक नाटकांमध्ये काम केलय. त्यांची रंगमंचावरील एन्ट्री सुद्धा खूपच हटके होती. लहान असताना मयून मित्रासोबत खेळत असताना, एक मित्र नेहमी अर्ध्यातून खेळ सोडून जायचा. त्यानंतर मयुर यांना मित्र कुठे जात असेल असा प्रश्न पडला. त्यामुळे त्यांनी त्याचा पाठलाग केला तर तो बालकला संस्थेच्या नाटकाला जात असल्याचं समजलं. .त्यानंतर मयुर यांना सुद्धा नाटकाची गोडी लागली. ते बालकला संस्थेत येणारा ढोलकीचा आवाज, डायलॉग ते ऐकू लागले. त्या मित्राच्या नकळत ते तालिम पाहू लागले. त्या संस्थेच्या बाहेर मुलांनी चपला काढलेल्या असायच्या. त्या भागातील मुलं चपला चोरायचे. असाच एक दिवस काही मुलांचं मयूर यांच्याकडे लक्ष गेलं. त्यांना वाटलं ते चपला चोरताय. म्हणून त्यांना पकडलं. .तेव्हा मयूर यांनी शांततेत सांगितलं की, 'मी चप्पल चोरायला इथं आलो नाही. इथं मी आत चालू असलेलं नाटक ऐकायला येतो. मला ते खूप आवडतं. तेव्हा तिथल्या सरांनी मला आत येण्याचा सल्ला दिला.' तेव्हापासून मयूर यांच्या आयुष्याला कलाटणी मिळाली. त्यानंतर त्यांच्या अभिनयाच्या प्रवासाला सुरुवात झाली ती आजपर्यंत सुरुच आहे. त्यांनी दीड महिन्यातच अभिनयात उत्तम कामगिरी करुन दाखवली. .दरम्यान आता मयुर खांडगे हे ठरलं तर मग मालिकेत महिपत शिखरेची भूमिका साकारत आहे. तसंच ते सावळ्याची जणू सावली या मालिकेत जगन्नाथ हे पात्र सुद्धा साकारत आहे. त्यांच्या ठरलं तर मग मालिकेतील महिपतच्या पात्राला प्रेक्षकांचं भरभरून प्रेम मिळतय. .Bigg Boss Marathi 6 : नाही सेलिब्रिटी नाही इन्फ्लुएन्सर ! बिग बॉस मराठीत होणार 'ही' वाईल्ड कार्ड एंट्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.