'ठरलं तर मग' मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्याची एन्ट्री, त्याला पाहून प्रियाने मंगळसूत्रही काढलं

THARLA TAR MAG TWIST: स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. ही मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. सायली-अर्जुन, प्रिया यांचा अभिनयाचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झालय. दरम्यान अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट येणार आहे. सध्या सायली आणि अर्जुन प्रियाचं सत्य समोर आणण्यासाठी प्लॅन करताना पहायला मिळताय. प्रिया देखील त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्लॅन करुन त्यांचा अपघात घडवते. दोघांना जिवंत पाहून तिला धक्काच बसतो. .दरम्यान आता प्रियाचं खरं रुप सगळ्यांसमोर येणार आहे. प्रियाचा खोटेपणा समोर आणण्यासाठी अर्जुन एका व्यक्तीची मदत घेणार आहे. त्यामुळे आता मालिकेत एका नव्या अभिनेत्याची एन्ट्री होणार आहे. अर्जुनच्या मदतीसाठी अधिराज उभा राहणार आहे. त्यामुळे मालिकेत आता एक नवीन पात्र पहायला मिळणार आहे. .या मालिकेत अधिराजची भूमिका लोकप्रिय अभिनेता गुरू दिवेकर साकारणार आहे. गुरुने आजपर्यंत अनेक प्रसिद्ध मालिकांमध्ये काम केलय. ठिपक्यांची रांगोळी, सावळ्याची जणू सावली या मालिकेत त्याचा वेगळा अभिनय पहायला मिळाला. दरम्यान आता तो अर्जुनच्या मदतीनं प्रियाचा खोटोपणा सगळ्यासमोर आणण्यासाठी 'ठरलं तर मग'मध्ये एन्ट्री घेणार आहे. .प्रोमोमध्ये असं दाखवण्यात आलय की, अधिराज त्याच्या ड्रायव्हरला त्याच्या संपत्तीविषयी मोजता न येणाऱ्या पैशाविषयी, प्रॉपर्टीविषयी सांगत असतो. हे सगळं दुरून प्रिया ऐकत असते. श्रीमंत अधिराजला पाहून ती गळ्यातलं मंगळसूत्र काढून ठेवते. तिला अधिराजला पटवायचं असतं, त्यामुळे ती कॅफेमध्ये जाऊन त्याला भेटते. यावेळी प्रिया अधिराजला खोटी माहिती देत आई वडिल खुप आजारी असल्याचं सांगते. तिचा सगळा खोटेपणा अर्जुन त्याच्या फोनमध्ये रेकॉर्ड करतो. त्यामुळे अर्जुन-सायलीला अधिराजमुळे प्रियाविरोधात मोठा पुरावा सापडलेला असतो. त्यामुळे आता तिची खोटेपणा आता अश्विनसमोर उघड करण्यास मदत होणार आहे.