'ठरलं तर मग' मालिकेत लोकप्रिय अभिनेत्याची एन्ट्री, त्याला पाहून प्रियाने मंगळसूत्रही काढलं

NEW ENTRY IN THARLA TAR MAG:स्टार प्रवाहवरील ‘ठरलं तर मग’ मालिकेत आता मोठा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. लोकप्रिय अभिनेता गुरू दिवेकर अधिराजच्या भूमिकेत एन्ट्री घेणार असून त्याच्या येण्याने कथेला नवं वळण मिळणार आहे.
Apurva Kulkarni
THARLA TAR MAG TWIST: स्टार प्रवाहवरील 'ठरलं तर मग' ही मालिका प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. ही मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील भाग झाले आहेत. सायली-अर्जुन, प्रिया यांचा अभिनयाचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झालय. दरम्यान अशातच आता मालिकेत मोठा ट्वीस्ट येणार आहे. सध्या सायली आणि अर्जुन प्रियाचं सत्य समोर आणण्यासाठी प्लॅन करताना पहायला मिळताय. प्रिया देखील त्यांचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी प्लॅन करुन त्यांचा अपघात घडवते. दोघांना जिवंत पाहून तिला धक्काच बसतो.

