बापरे! ' ठरलं तर मग' मालिकेतील प्रियाची झालेली फसवणूक, म्हणाली...'मला 4.30 लाख रुपये...' पोस्टनंतर पैसे मिळाले

ठरलं तर मग मालिकेतून प्रियाच्या अभिनयात घराघरात पोहचलेली अभिनेत्री प्रियंका तेंडेंलकर ही सोशल मीडियावर नेहमीच चर्चेत असते. नेहमीच ती चाहत्यांना आपल्या दैनंदिन अपडेट्स देत असते. अशातच आता मालिकेमध्ये कट कारस्थान करणारी प्रियाच्या बाबत मात्र खऱ्या आयुष्यात फसवणूक झालीय. सोशल मीडियावर पोस्ट करत तिने फसवणूक झाल्याचं सांगितलं आहे. तिच्यासोबत ऑनलाईन व्यवहार करताना कोणता प्रकार घडलाय. ते जाणून घेऊया....प्रियकांने तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर संपुर्ण घडलेला प्रकार सांगितला आहे. तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये कारची ऑनलाईन खरेदी विक्री करणाऱ्या कंपनीला टॅग करत तिने तिची कार विकल्याचं सांगितलं. प्रियकांने लिहलं की, 'मी 4 लाख 30 हजारांना गाडी विकली होती. ठरल्या प्रमाणे मला त्याचे 4 लाख 30 हजार येणं अपेक्षित होतं. परंतु मला 4 लाख 25 हजारचं जमा झाले. अजूनही माझ्या खात्यात 5000 हजार जमाच झाले नाही. '.तसंच तिने पुढे पोस्टमध्ये म्हटल की, 'हे प्रकरण फक्त पैशाबाबत नाहीय. परंतु कस्टमर सर्वहिस आहे. त्यामुळे असं करणं किती योग्य आहे. मी कंपनीच्या प्रतिनिधींना फोन करण्याचा प्रयत्न केला. पंरतु कोणी माझे फोन उचलत नाही.' तसंच त्यांच्या संभाषणाचा स्क्रीनशॉट शेअर करत ती म्हणाली की,'ही पुर्णपणे एक फसवणूक आहे.' परंतु तिच्या सोशल मीडियाच्या पोस्टनंतर तिचे पैसे तिच्या खात्यात जमा झालेत.. दरम्यान टीव्ही विश्वातील कामाविषयी सांगायचं झालं तर तिने पाहिले न मी तुला, साथ दे तु मला, फुलपाखरु या मालिकांमध्ये आपल्या अभिनयाची छाप पाडलीय. सध्या ती ठरलं तर मग मालिकेत सर्वांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेत प्रियाच्या खोटेपणा सगळ्यांसमोर येताना पहायला मिळतोय. प्रियाचे खरे आई वडिल अन्नपूर्णा निवासमध्ये आल्याने प्रियासमोर एक नवं संकंट उभं राहिलय.