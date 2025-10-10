'हा काय फालतूपणा!' महिपतीच्या मदतीने अर्जुन प्रियाच्या खऱ्या आईबाबांना घेऊन येतो, नेटकरी म्हणाले...'एकदा काय ते...'

Tharla Tar Mag Serial: ठरलं तर मग मालिकेत सध्या नवे नवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षापासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. टीआरपीमध्ये सुद्धा ही मालिका नंबर वनवर आहे. मालिकेतील सतत येणारे ट्वीस्ट प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. अशातच आता मालिकेत एक वेगळं वळण येणार आहे. अर्जुन सायली आणि प्रियाचा भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये चक्क महिपत त्याची लपून मदत करताना पहायला मिळतय. प्रिया महिपतला फसवून तुरुंगातून बाहेर आलेली आहे. त्यामुळे महिपत प्रियाचा बदला घेण्यासाठी आणि तिला अडकवण्यासाठी अर्जुनची मदत करताना पहायला मिळतोय. .दरम्यान आता सध्या मालिकेचा नवीन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या प्रोमोमध्ये अर्जुन प्रिया आणि सायलीच्या भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करत असतो. ज्यामध्ये तो सायलीसाठी ड्रेस शिवण्यासाठी सुमनने दिलेल्या पत्त्यावर जातो. परंतु नागराजने मुद्दाम सुमनकडून प्रियाच्या खऱ्या आईवडिलांचा पत्ता अर्जुनला दिलेला असतो. त्यामुळे अर्जुन तिथपर्यंत पोहचलेला. जेव्हा अर्जुन प्रियाच्या खऱ्या बाबांशी बोलत असतो. त्यावेळी त्यांना भिंतीवर टागलेला फोटो दिसतो. ज्यामध्ये प्रियाच्या गाठोड्यात सापडलेला बालपणीचा फोटो असतो. त्याला वाटतं ते गाठोडं सायलीचं आहे. त्यामुळे त्याला हेच सायलीचे आईबाबा असल्याचं वाटतं. .दरम्यान अर्जुन प्रियांच्या खऱ्या बाबांना विचारतो, 'फोटोमध्ये दिसणारी ही मुलगी कोण आहे?' त्यावर ते बोलतात, ती लहान असताना दुसरीकडे गेली. आता कुठे आहे, काय करतेय आम्हाला माहित नाही. तेव्हा अर्जुन त्यांना म्हणतो. मी तुमच्या मुलीची भेट घालून देतो. आणि अर्जुन प्रियाच्या खऱ्या आईबाबांना घेऊन अन्नपूर्णा निवासमध्ये येतो. जेव्हा अर्जुन सायलीला बोलतो की, मी तुझ्या खऱ्या आईबाबांना घेऊन आलो. तेव्हा सायलीला त्यांना पाहून धक्काच बसतो. प्रियाला तोपर्यंत हेच तिचे खरे आईबाबा असल्याचं कळलेलं असतं. परंतु तरीही ती गप्प बसते. मनामध्ये तिला तिचं सत्य बाहेर येण्याची प्रचंड भिती वाटत असते. .सध्या सोशल मीडियावर स्टार प्रवाहने शेअर केलेल्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. चाहते आता मालिकेच्या पुढच्या भागाची उत्सुकतेने वाट पाहत आहेत. परंतु अनेकांनी हा प्रोमोपाहून 'काय फालतूपणा लावलाय' अशा कमेंट्स करताना पहायला मिळताय. तर अनेक जण म्हटले 'वाटलच होतं असं होणार' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. .'इन्तेहाँ हो गई इंतजार की'... धकधक गर्लचा जुन्या गाण्यावर भन्नाट डान्स, व्हिडिओमध्ये दिसलं अलिशान घर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.