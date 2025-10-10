Premier

'हा काय फालतूपणा!' महिपतीच्या मदतीने अर्जुन प्रियाच्या खऱ्या आईबाबांना घेऊन येतो, नेटकरी म्हणाले...'एकदा काय ते...'

Tharla Tar Mag Shocking Twist: 'ठरलं तर मग' मालिकेत सध्या नवेनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आता मालिकेत अर्जुन प्रियाच्या खऱ्या आईबाबांना शोधून अन्नपुर्णा निवासमध्ये घेऊन येतो. याचा प्रोमो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
Tharla Tar Mag Serial

Tharla Tar Mag Shocking Twist

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Tharla Tar Mag Serial: ठरलं तर मग मालिकेत सध्या नवे नवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. गेल्या तीन वर्षापासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. टीआरपीमध्ये सुद्धा ही मालिका नंबर वनवर आहे. मालिकेतील सतत येणारे ट्वीस्ट प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतात. अशातच आता मालिकेत एक वेगळं वळण येणार आहे. अर्जुन सायली आणि प्रियाचा भूतकाळ शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामध्ये चक्क महिपत त्याची लपून मदत करताना पहायला मिळतय. प्रिया महिपतला फसवून तुरुंगातून बाहेर आलेली आहे. त्यामुळे महिपत प्रियाचा बदला घेण्यासाठी आणि तिला अडकवण्यासाठी अर्जुनची मदत करताना पहायला मिळतोय.

Tharla Tar Mag

