'ठरलं तर मग संपणार का?' चाहत्याच्या प्रश्नावर जुई गडकरी स्पष्टच बोलली, म्हणाली...

Is Tharala Tar Mag ending? : 'ठरलं तर मग' ही मालिका सध्या प्रेक्षकांच्या मनातील एक भाग झाली आहे. ही मालिका गेल्या ३ वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून मालिकेत नवनवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. सध्या मालिकेत अर्जुन-सायलीच्या जाळ्यात महिपत फसलेलं दाखवण्यात आलंय. तसंच त्याने '२२ वर्षांपूर्वी मीच अपघात केल्याचं' कबूल केलय. दरम्यान आता महासंगम एपिसोडमध्ये सायली-अर्जुन बाबूचा शोध घेतात. बाबूला पकडण्यातही त्यांना यश मिळतं..दरम्यान मालिकेत रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. त्याचबरोबर स्टार प्रवाहनं नव्या मालिकेची घोषणा सुद्धा केली आहे. त्यामुळे 'ठरलं तर मग' ही मालिका संपणार का? असा प्रश्न अनेक चाहत्यांना पडला आहे. दरम्यान चाहत्यांच्या या प्रश्नावर जुई गडकरीने स्पष्टचं उत्तर दिलं आहे. .मराठी अभिनेत्री जुई गडकरी हिला ठरलं तर मग मालिकेतून वेगळी ओळख मिळाली. सायली या भूमिकेतून ती घराघरात पोहचली. जुई सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून नेहमीच चाहत्यांशी गप्पा मारत असते. अशातच आता जुई गडकरीने तिच्या सोशल मीडियावर 'आस्क मी' सेशनद्वारे चाहत्यांना पडलेल्या प्रश्नाचं उत्तर दिलय. .'आस्क मी' सेशनदरम्यान जुईला एका चाहत्याने प्रश्न केला की, 'मालिका संपण्याच्या मार्गावर आहे का?' यावर जुई म्हणाली की, 'असं अजिबात नाही! खोट्या बातम्यांवर विश्वास मुळीच ठेऊ नका. ठरलं तर मग ही मालिका तुमच्यासाठी आणखी नवनवीन एपिसोड्स घेऊन येण्याच्या तयारीत आहेत. तुम्ही मालिकेला एवढं प्रेम देताय त्याबद्दल मी मनापासून आभारी आहे. टीआरपीची दिवसेंदिवस वाढत जात असलेल्या आकडेवारीतून तुमचं प्रेम कळून येतय.'.दरम्यान ठरलं तर मग ही मालिका टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. सगळ्या मराठी मालिकांमध्ये प्रेक्षकांची पसंती ही ठरलं तर मग या मालिकेला आहे. चाहत्यांना या मालिकेबद्दल विशेष प्रेम आहे. सायली अर्जुनची जोडी सुद्धा प्रेक्षकांना नेहमीच आवडते.