'ठरलं तर मग' च्या सेटवर नक्की काय घडतं? सायलीने दाखवली झलक, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात...'मालिकेत पुढे मोठा ट्विस्ट...'

Tharla Tar Mag Major Twist : सध्या ठरलं तर मग मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. लवकरच रविराज आणि प्रतिमाचा अपघात आणि त्यांचं महिपतशी असलेलं कनेक्शन उघड होणार आहे. त्यामुळे मालिकेच्या सेटवर सर्वजण मेहनत घेताना पहायला मिळताय.
Tharla Tar Mag Promo : ठरलं तर मग मालिका गेल्या ३ वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतेय. टीआरपीमध्ये ही मालिका नंबर वनवर आहे. या मालिकेचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मालिकेतील सायली-अर्जुन तर प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. वात्सल्स आश्रम केसच्या अंतिम एपिसोडमध्ये तर या मालिकेला रेकॉर्डब्रेक डीआरपी मिळाला होता. आता पुन्हा एकदा या मालिकेत मोठा ट्वीस्ट येणार आहे.

