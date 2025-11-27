'ठरलं तर मग' च्या सेटवर नक्की काय घडतं? सायलीने दाखवली झलक, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणतात...'मालिकेत पुढे मोठा ट्विस्ट...'

Tharla Tar Mag Promo : ठरलं तर मग मालिका गेल्या ३ वर्षांपासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळतेय. टीआरपीमध्ये ही मालिका नंबर वनवर आहे. या मालिकेचा मोठा चाहतावर्ग आहे. मालिकेतील सायली-अर्जुन तर प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. वात्सल्स आश्रम केसच्या अंतिम एपिसोडमध्ये तर या मालिकेला रेकॉर्डब्रेक डीआरपी मिळाला होता. आता पुन्हा एकदा या मालिकेत मोठा ट्वीस्ट येणार आहे. .स्टार प्रवाह वाहिनीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमधून ठरलं तर मग मालिकेतील अगामी ट्वीस्टची हिंट देण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्राच्या महामालिकेत उलगडणार महारहस्य' असं पोस्टमध्ये लिहलं गेलय. त्यामुळे या प्रोमोवर प्रेक्षकांच्या भरभरून कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. सायलीचा भूतकाळ, तिची खरी ओळख आणि अपघाताचं सत्य लवकरच उघड होणार अशा अनेक कमेट्स नेटकऱ्यांकडून येताना पहायला मिळताय. .दरम्यान मालिकेतील नायिका सायली म्हणजेच जुई गडकरी हिने सेटवरचे काही फोटो तिच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेत. यामध्ये सायली आऊटडोअर शूट करत असल्याचं दिसत होती. तसंच फोटोमधील लोकेशन हे रविराज-प्रतिमाचा अपघात २२ वर्षापूर्वी जिथं झाला ते ठिकाण दिसत होते. यावरून लवकरच रविराज आणि प्रतिमाचा अपघात आणि त्यांचं महिपतशी असलेलं कनेक्शन याबाबत मोठा खुलासा होणार असल्याचं त्या फोटोवरून पहायला मिळतय. .ठरलं तर मग मालिकेच्या या सीनसाठी टीमने खुप मेहनत घेतली आहे. रात्रभर जागून हा सीन शूट करण्यात येतोय. जुईच्या पहिल्या स्टोरीमध्ये रात्री १ वाजून २१ मिनिटं अशी वेळ दिसून येतेय. तर पॅकअपची वेळ सकाळी ७ वाजून १० मिनिटांची दिसतेय. त्यामुळे हे संपूर्ण शूटिंग रात्रभर झालय. .तसंच जुईने स्टोरीवर सेटवरचे फोटो पोस्ट करत 'येत्या काही दिवसात मालिकेचा एकही भाग पहायचा विसरू नका' असं चाहत्यांना सांगितलं आहे. त्यामुळे सध्या चाहत्यांना नव्या भागाची उत्सुकता लागली आहे. .'मी आलियाची मोठी चाहती' फॅनच्या प्रश्नाला श्रद्धा कपूरच उत्तर, म्हणाली...'आमच्यासाठी कथा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.