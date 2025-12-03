Tharla Tar Mag BTS Video: अपघाताचं रहस्य उलगणारा सीन कसा शूट झाला? ठरलं तर मग मालिकेचा व्हिडिओ चर्चेत

Tharla Tar Mag BTS Viral Video: ठरलं तर मग मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. गेल्या ३ वर्षापासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील अर्जुन सायली यांनी प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. अशातच आता मालिकेत नवीन ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. महिपतसोबत प्रिया अन् नागराज सायली अर्जुनच्या जाळ्यात अडकणार असल्याचं दाखवण्यात आलय. सध्या सोशल मीडियावर ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय..मालिकेत सध्या रविराज अपघाताचा विचार करत असतो. तसंच बाबुला तो शेवटच्या क्षणापर्यंत आमची सुपारी कोणी घेतली असं विचारत असतो. दरम्यान थोड्या वेळात अर्जुन तिथं येतो अन् त्याची समजूत काढतो. अर्जुन त्याला बोलतो, तु आमच्यासोबत येण्यापेक्षा पोलिसांची बाजू सांभाळ. दरम्यान हा सगळा सीन एका जंगलामध्ये शुट करण्यात आला आहे. या शुटिंगदरम्यान एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .स्टार प्रवाहावरील 'ठरलं तर मग' या मालिकेतील सायली, प्रतिमा आणि महिपतच्या अपघाताचं रहस्य उलगणारा सीन कसा शूट झाला याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये अर्जुनचा धमाकेदार अंदाज दिसून येतोय. तर सायली देखील अॅक्शन मोडमध्ये पहायल मिळाली आहे. सेटवरची आतली बाजू सायली आणि अर्जुनने दाखवली आहे. .जंगलामध्ये सीन कसा शुट झाला हे या व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय. रात्रीचं शुटिंग आणि खतरनाक ट्वीस्ट असलेला भाग लवकरच प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. दरम्यान ठरलं तर मग मालिकेच्या येणाऱ्या भागात दबा धरुन बसलेल्या सायली अर्जुनच्या जाळ्यात शत्रू अडकतील का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. .सौरभसोबत वेगळं होण्याच्या चर्चेदरम्यान योगिता चव्हाणचं दमदार कमबॅक, नवीन मालिका लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, तारीख सुद्धा ठरली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.