Premier

Tharla Tar Mag BTS Video: अपघाताचं रहस्य उलगणारा सीन कसा शूट झाला? ठरलं तर मग मालिकेचा व्हिडिओ चर्चेत

Tharla Tar Mag Behind-the-Scenes Viral Video : ‘ठरलं तर मग’ मालिकेतील महिपतच्या अपघाताचं रहस्य उलगडणारा जंगलात शूट केलेला सीन कसा बनला याचा बीटीएस व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Tharla Tar Mag Behind-the-Scenes Viral Video

Tharla Tar Mag Behind-the-Scenes Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Tharla Tar Mag BTS Viral Video: ठरलं तर मग मालिका सध्या टीआरपीमध्ये नंबर वनवर आहे. मालिकेतील पात्र प्रेक्षकांच्या घरातील एक भाग झाले आहेत. गेल्या ३ वर्षापासून ही मालिका प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. मालिकेतील अर्जुन सायली यांनी प्रेक्षकांच्या मनात आपलं स्थान निर्माण केलं आहे. अशातच आता मालिकेत नवीन ट्वीस्ट आलेलं पहायला मिळतय. महिपतसोबत प्रिया अन् नागराज सायली अर्जुनच्या जाळ्यात अडकणार असल्याचं दाखवण्यात आलय. सध्या सोशल मीडियावर ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
viral
Video
jui gadkari
Entertainment news
star pravah
viral video
Tharla Tar Mag

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com