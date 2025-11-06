पाचव्या क्रमांकाची मालिका थेट दुसऱ्यावर! ‘कोण होतीस तू'ला टॉप १० मध्येही नाही; TRP मध्ये कोण कुणावर भारी? वाचा संपूर्ण यादी

मराठी मालिकांचा टीआरपी हा सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरतोय. ज्या मालिकेचा टीआरपी कमी ती मालिका लवकरच प्रेक्षकांचा निरोप घेते. तर ज्या मालिकेचा टीआरपी जास्त ती मालिका प्रेक्षक जास्त पाहतात. टीआरपीमध्ये कोणती मालिका सगळ्यात पुढे आहे, कोणत्या मालिकेचा टीआरपी कमी झालाय किंवा वाढलाय हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक असतात. मालिकांच्या वेळेचादेखील त्यांच्या टीआरपीवर परिणाम होतो. आता मागच्या आठवड्याचा टीआरपीदेखील समोर आलाय आणि यात बऱ्याच मालिकांचं स्थान खाली वर झालंय. जे पाहून चाहत्यांना धक्का बसलाय. .२७ ऑक्टोबरपासून ‘काजळमाया’ ही नवीन मालिका स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. यामुळे वाहिनीवर काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. यात 'काजळमाया' मालिका १०. ३०च्या स्लॉट्मधे दाखवण्यात आली. तर ११ वाजताच्या 'अबोली'ने प्रेक्षकांचा निरोप घेतला. मात्र त्यासोबतच 'तू ही रे माझा मितवा’ ही १०. ३० वाजता दाखवण्यात येणारी मालिका रात्री ८ वाजता शिफ्ट झाली. आणि ८ वाजता लागणारी 'कोण होतीस तू, काय झालीस तू!’ ही मालिका रात्री ११ वाजता दाखवणायत येतेय. ज्याचा दोन्ही मालिकांच्या टीआरपीवर मोठा परिणाम दिसून आलाय..या आठवड्यात तरी 'ठरलं तर मग' मालिका पहिलं स्थान कायम राखण्यात यश्वी ठरलीये. मात्र पाचव्या क्रमांकावरील मालिका ‘तू ही रे माझा मितवा' आता थेट दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली आहे. त्यांच्यात अवघ्या काही क्रमांकाचा फरक आहे. पुढील आठवड्यात कदाचित ही मालिका 'ठरलं तर मग' ला देखील मागे टाकू शकते. तिसऱ्या स्थानावर ‘घरोघरी मातीच्या चुली’, चौथ्या स्थानावर ‘नशीबवान’ आणि पाचव्या स्थानी ‘लक्ष्मीच्या पाऊलांनी’ या मालिकांचा क्रमांक लागतो. तर ‘कोण होतीस तू, काय झालीस तू!’ ही मालिका टॉप-१० च्या शर्यतीतून बाहेर झाली आहे. तर ‘काजळमाया’ या नव्या मालिकेचा ओपनिंग टीआरपी २.९ इतका आहे. .पहा संपूर्ण यादी १. ठरलं तर मग – ५.५२. तू ही रे माझा मितवा – ५.०३. घरोघरी मातीच्या चुली – ४.४४. नशीबवान – ४.३५. लक्ष्मीच्या पाऊलांनी – ३.९६. लग्नानंतर होईलच प्रेम – ३.८७. कमळी – ३.६८. येड लागलं प्रेमाचं – ३.३९. लक्ष्मी निवास – ३.४ ( ८ ते ८:३० )१०. लक्ष्मी निवास – ३.३ ( ८:३० ते ९ ).अप्पी आणि अमितने ८ वर्ष का लपवून ठेवलं त्यांचं नातं? स्वतः सांगितलं कारण; म्हणाले- आम्हाला अजिबात....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.