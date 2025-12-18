Premier

किल्लेदारांच्या अपघातामागचा खरा सूत्रधार अखेर उघड होणार! ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक आनंदी पण....

Major Twist in Tharla Tar Mag : ठरलं तर मग मालिकेच्या नवीन प्रोमोमध्ये किल्लेदारांच्या अपघातामागील मोठं गुपित उघड होण्याची शक्यता दाखवण्यात आली आहे.
Tharla Tar Mag New Promo: ठरलं तर मग मालिकेत दिवसेंदिवस नवनवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आताच्या भागात सायली आणि अर्जुन यांच्यामध्ये घरातील पसाऱ्यावरुन विनोदी भांडण होतं. म्हणून अर्जुनला सगळा पसारा आवरावा लागतो. या सगळ्यात सायली अर्जुनला सुमन काकूंना फोन करण्याची इच्छा झाल्याचं सांगते. त्यावेळी अर्जुन म्हणतो की, 'आपण अपघाताबद्दल बोलत होते, त्यामुळे ती अस्वस्थ झालीय.'

