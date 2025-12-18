किल्लेदारांच्या अपघातामागचा खरा सूत्रधार अखेर उघड होणार! ठरलं तर मग मालिकेचा प्रोमो पाहून प्रेक्षक आनंदी पण....

Tharla Tar Mag New Promo: ठरलं तर मग मालिकेत दिवसेंदिवस नवनवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळताय. अशातच आताच्या भागात सायली आणि अर्जुन यांच्यामध्ये घरातील पसाऱ्यावरुन विनोदी भांडण होतं. म्हणून अर्जुनला सगळा पसारा आवरावा लागतो. या सगळ्यात सायली अर्जुनला सुमन काकूंना फोन करण्याची इच्छा झाल्याचं सांगते. त्यावेळी अर्जुन म्हणतो की, 'आपण अपघाताबद्दल बोलत होते, त्यामुळे ती अस्वस्थ झालीय.'.तर दुसरीकडे महिपतजवळ प्रिया आल्यानंतर नागराज घरी येतो आणि सुमनवर चिडचिड करायला लागतो. तेव्हा सुमन त्याला जाब विचारते. 'दादा इतकं ओरडूनही तुम्ही पुन्हा बाहेर होता. महिपतला भेटायला गेलेलात का?' असं विचारते. तिच्या प्रश्नावर नागराज खूप संतापतो, सूनम काकूवर ओरडून तिला चौकशी करायची नाही, म्हणत तिला मारहाण करतो. .दरम्यान आता मालिकेचा नवीन प्रोमो नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. या प्रोमोमध्ये मोठा खुलासा करण्यात आलाय. सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये सुमन काकू सायली आणि अर्जुनला अपघाताचं सत्य सांगतात. यावेळी त्या खूप घाबरत धावत ऑफिसमध्ये येतात. तसंच सायली-अर्जुनला म्हणतात, 'भाऊजी आणि वहिनीचा जो अपघात झाला त्या अपघातात माझा नवरा सुद्धा जबाबदार आहे. मी त्यांना महिपतबरोबर पाहिलं म्हणत...' सुमन काकू पुढे काही सांगणार तोच ऑफिसचं दार वाजतं..आता ऑफिसचं दार वाजवणारा नागराजचं असणार का? मालिकेत पुढे काय होणार? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. दिवसेंदिवस मालिकेत नवनवे ट्विस्ट येताना पहायला मिळतेय. किल्लेदारांच्या अपघातामागचा खरा सूत्रधार अखेर उघड होणार असल्यामुळे मालिकेबाबत प्रेक्षकांना अधिक उत्सुकता लागलीय. .'दे दे प्यार दे' सिनेमातील अभिनेत्रीने प्लास्टिक सर्जरी केली? खोट्या दाव्यावर संतापली रकुल प्रीत सिंह, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.