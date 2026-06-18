अखेर सुभेदाराच्या घरात प्रियाची एंट्री झालीच! सगळ्यांसमोर अर्जुन ठरणार खोटा, प्रोमो पाहून प्रेक्षक मात्र वैतागले

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'ठरलं तर मग' मध्ये दिवसेंदिवस नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. मालिकेत सध्या सायलीला तिचा भूतकाळ आठवल्याचं दाखवण्यात आलंय. सायलीला जुन्या सगळ्या गोष्टी आठवल्याने तीच खरी तन्वी आहे हे तिला समजलंय. त्यानंतर ती या गोष्टीची खात्री करून घेण्यासाठी मधुभाऊंना भेटायला जाते. यावेळेस मधुभाऊ देखील तिला इशारा करत तिच्या मनातली शंका खरी असल्याचं सांगतात. म्हणजेच तीच खरी तन्वी आहे हे सांगतात. मात्र आता मालिकेत नवीन ट्विस्ट आलाय. प्रियाची जेलमधून सुटका झालीये. .सायली खरी तन्वी आहे सिद्ध करण्यासाठी सायली आणि अर्जुनला आणखी पुरावे गोळा करण्याची गरज आहे. मात्र तेवढ्यात प्रिया नावाचं वादळ पुन्हा एकदा सुभेदाराच्या घरात येऊन धडकणार आहे. खरी तन्वी कोण आहे हे प्रियाला ठाऊक असेल त्यासाठी सायली तिला भेटण्यासाठी जेलमध्ये जाणार असते. मात्र त्याआधीच प्रिया सुभेदाराच्या घरी येते. प्रियाला ती गरोदर असल्याने जेलमधून सोडण्यात आलंय. मात्र तिला घरी पाहून सगळ्यांनाच धक्का बसतो. कल्पना तिला ‘चालती हो’ असंही सांगते. मात्र तेव्हा प्रिया आपण अश्विनच्या बाळाची आई होणार असल्याचं सांगते. शिवाय अर्जुनने देखील हे सत्य तुमच्यापासून लपवून ठेवल्याचं सांगते. यासगळ्या प्रकारामुळे सायली चांगलीच चक्रावून जाते. .हा प्रोमो पाहून काही प्रेक्षक मात्र चांगलेच चिडले आहेत. तर काहींनी प्रियाशिवाय मालिकेला मजा नाही असं म्हटलंय. 'अनेक गुन्ह्यांसोबत खुनाची सुपारी घेणारा महिपत चांगल्या वागणुकीमुळे सुटतो. खून करणारी प्रिया पण मेडिकल ग्राउंड वर जेल बाहेर येते.... कायदा ह्यांच्या घरात बनतो काय.... नागरजला पण सोडा आता त्याने तर सुपारी दिली. प्रत्यक्ष खून पण नाही केला.', 'झालं म्हणजे आता सगळे तन्वी च्या बाजूने विरोधात मात्र अर्जून', 'Boaring झालाय आता पुन्हा प्रियाची कारस्थानं सुरू कशाला काही अर्थच नाही.' अशा प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. .'सनई चौघडे' मालिकेतून एक-दोन नव्हे तीन कलाकारांची एक्झिट; दिसणार नवी अभिनेत्री, शेअर केली भावुक पोस्ट .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.