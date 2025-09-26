Bollywood Comeback Trend : बॉलिवूडमध्ये 'कमबॅक'चा ट्रेंड! तब्बल 14 वर्षांनंतर रुपेरी पडद्यावर परतत आहेत सोनम कपूर ते झीनत अमान!

बॉलिवूडमध्ये पुनरागमनाचा ट्रेंड जोरात सुरू आहे. सोनम कपूर, झीनत अमान यांसारख्या अनेक अभिनेत्री रुपेरी पडद्यावर परतत आहेत. अशाच अजून कोणत्या कोणत्या अभिनेत्री परतल्या आहेत व कोणत्या भूमिकेत जाणून घेऊ. .Bollywood Comeback : बॉलिवूडच्या रुपेरी पडद्यावरून विश्रांती घेतलेल्या अनेक अभिनेत्रींचे पुनरागमनाचे सत्र सध्या सुरू आहे. झीनत अमान यांच्यापासून सोनम कपूरपर्यंत अनेक अभिनेत्री पुनरागमन करत आहेत. .पुनरागमन करणाऱ्या अभिनेत्रींमध्ये अग्रेसर आहे सोनम कपूर. मुलगा वायू याच्या जन्मानंतर मातृत्वाचा आनंद अनुभवण्यासाठी ती दोन-तीन वर्षे पडद्यापासून दूर होती. आता ती ‘बॅटल ऑफ बिटोरा’ चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. तिची बहीण रिया कपूरच या चित्रपटाची निर्मिती करत आहे. .अनुजा साहनी यांच्या याच नावाच्या कादंबरीवर हा चित्रपट आधारित आहे. प्रियांका चोप्रा बराच काळ हॉलिवूडमध्येच काम करत असली तरी भारतीय चित्रपटांपासून लांब होती. मात्र, आता ती एकाच वेळी राजमौली यांच्या पुढच्या बिगबजेट चित्रपटात आणि हृतिक रोशन दिग्दर्शित ‘क्रिश ४’ चित्रपटात काम करत आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री झीनत अमान यांनी बऱ्याच काळानंतर ‘रॉयल्स’ या वेब सिरीजमध्ये पुनरागमन केलं आणि आता त्या सिरीजच्या पुढच्या भागाची तयारी सुरू आहे. सेलिना जेटलीनंही जवळजवळ चौदा वर्षांनंतरच्या गॅपनंतर पडद्यावर पुनरामगन करत असल्याचं सूचित केलं आहे..Premium|Diamonds in Movies: चित्रपटसृष्टीत हिऱ्यांचे आकर्षण; बॉलिवूड-हॉलिवूडचा हिरा प्रेम.पूजा भट्टनं काही वर्षांपूर्वी अभिनय क्षेत्रातून संन्यास घेण्याची घोषणा केली होती. मात्र, तिला आता पुन्हा रूपेरी दुनियेनं भुरळ घातली आहे. ‘बॉंबे बेगम्स’ आणि ‘बिग गर्ल्स डोंट क्राय’ या वेब सिरीजमधल्या तिच्या अभिनयाला दाद मिळाल्यानंतर तिचा उत्साह आणखी वाढला आहे. .ती आता पुढच्या वेब सिरीजच्या तयारीत आहे आणि त्यात तिच्याबरोबर सुनील शेट्टी या ओटीटी विश्वात पदार्पण करत आहे. मनीषा कोईरालानंही बऱ्याच काळानंतर ‘हिरामंडी’ या संजय लीला भन्साली यांच्या वेब सिरीजमधून पदार्पण केल्यानंतर आता या सिरीजच्या पुढच्या सीझनची तयारी सुरू झाली आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री राखी या तर अक्षरशः कित्येक वर्षं झगमगाटापासून पूर्ण लांब होत्या. त्यांनीही ‘अमर बॉस’ या बंगाली चित्रपटातून रूपेरी पडद्यावर पुनरागमन केलं आहे..शांतिप्रियाचे तीन दशकांनंतर रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.