द ग्रेट खलीच्या कारचा अपघात; अशी झाली अवस्था, व्हिडीओ शेअर करत सांगितलं काय घडलं

THE GREAT KHALI PANIPAT ACCIDENT VIDEO: 'द ग्रेट खली' या नावाने प्रसिद्ध असलेले प्रोफेशनल रेसलर दिलीप सिंह एका रोड एक्सिडेंटमध्ये थोडक्यात बचावलेत. हरियाणातील पानिपत इथं टोल प्लाझाजवळ त्यांच्या SUV कारची दुसऱ्या वाहनाला धडक झाली. दरम्यान या अपघातात खली यांनी किरकोळ दुखापत झाली असून कारचं मोठं नुकसान झालंय. दरम्यान अपघाताचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अनेक मित्र आणि चाहते खली यांना फोन, मॅसेज करून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करत होते. त्यामुळे खलीनं त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर करत चाहत्यांना माहिती दिली. त्या व्हिडिओमध्ये त्याने म्हटलं की, 'माझ्या गाडीचा अपघात झाल्यानंतर अनेकांनी माझ्याप्रती काळजी व्यक्त केली. अनेक मित्रांचे फोन, मॅसेज येत आहेत. मला सगळे ठीक आहे की नाही? याची विचारपूस करत आहेत. मी पूर्णपणे बरा आहे. तुमचा आणि देवाचा आशीर्वाद माझ्यावर आहे.' असं त्याने व्हिडिओमध्ये म्हटलय. .द ग्रेट खली यांनी सांगितलं की, त्यांना हा अपघात सोशल मीडियावर व्हायरल व्हावा असं अजिबात वाटत नव्हतं. कारण घटना फार गंभीर नव्हती. मात्र, अपघाताचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर ही बातमी सर्वत्र पसरली. व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये खली कारमधून बाहेर येताना दिसतोय. तसंच दुसऱ्या वाहनाच्या दिशेने जाताना पहायला मिळतोय. .द ग्रेट खली हे भारतातील लोकप्रिय प्रोफेशनल रेसलर्सपैकी एक आहेत. त्यांचं खरं नाव दिलीप सिंह आहे. त्याने कुस्ती या सिनेमात अभिनय केला. तसंच bigg boss 4 चा स्पर्धक सुद्धा होता. WWE मधील त्यांच्या दमदार व्यक्तिमत्त्वामुळे ते आजही चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत..माझं चुकलं... प्रेक्षकाच्या आक्षेपार्ह कमेंटवर हसणं Pranit Moreला पडलं महागात; व्हिडीओही हटवला, असं काय म्हणालेला तो प्रेक्षक?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.