Premier

द ग्रेट खलीच्या कारचा अपघात; अशी झाली अवस्था, व्हिडीओ शेअर करत सांगितलं काय घडलं

THE GREAT KHALI CAR ACCIDENT NEWS:‘द ग्रेट खली’ या नावाने प्रसिद्ध असलेले प्रोफेशनल रेसलर दिलीप सिंह यांच्या कारचा हरियाणातील पानिपत येथे अपघात झाला. टोल प्लाझाजवळ त्यांच्या SUV कारची दुसऱ्या वाहनाला धडक झाली.
THE GREAT KHALI CAR ACCIDENT

THE GREAT KHALI CAR ACCIDENT

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

THE GREAT KHALI PANIPAT ACCIDENT VIDEO: 'द ग्रेट खली' या नावाने प्रसिद्ध असलेले प्रोफेशनल रेसलर दिलीप सिंह एका रोड एक्सिडेंटमध्ये थोडक्यात बचावलेत. हरियाणातील पानिपत इथं टोल प्लाझाजवळ त्यांच्या SUV कारची दुसऱ्या वाहनाला धडक झाली. दरम्यान या अपघातात खली यांनी किरकोळ दुखापत झाली असून कारचं मोठं नुकसान झालंय. दरम्यान अपघाताचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

Loading content, please wait...
accident
sports
Entertainment news
car accident news
Marathi News Esakal
www.esakal.com