त्यांना बोलायची हिम्मत कशी झाली? ती व्यक्ती जी पर्वतासारखी धर्मेंद्रंच्या पाठीशी राहिली; शेवटच्या श्वासापर्यंत ती तिथेच होती

बॉलिवूडचे लाडके ही मॅन धर्मेंद्र आज काळाच्या पडद्याआड गेले. गेले अनेक दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र त्यांच्या प्रकृती सुधारणा होत नव्हती. अखेर आज २४ नोव्हेंबर रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. धर्मेंद्र यांनी १९६० मध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. आज ते धरम पाजी म्हणून चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत. आपल्या करिअरमध्ये त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले. मात्र त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य तेव्हा चर्चेत आलं जेव्हा ते हेमा मालिनी यांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांच्याशी लग्नही केलं. ते चार मुलांचे वडील होते. त्यांच्यावर टीकाही झाली. मात्र या सगळ्या वादळात एक व्यक्ती त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी होती. ती म्हणजे धर्मेंद्र यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर. . तेव्हा प्रकाश कौर पुढे आल्याधर्मेंद्र अभिनय क्षेत्रात येण्यापूर्वीच त्यांचा आणि प्रकाश कौर यांचा विवाह झाला होता. ते सनी देओलचे वडील झाले होते. १९७० मध्ये त्यांची भेट हेमा मालिनी यांच्याशी झाली, तेव्हा ते चार मुलांचे वडील बनले होते. तरीही, त्यांच्यात प्रेम फुललं. काही वर्षांमध्येच त्यांच्या अफेअरच्या चर्चांनी जोर धरला. 'शोले' चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान ते दोघेही रिलेशनशिपमध्ये होते. अखेर, १९८० मध्ये धर्मेंद्र यांनी हेमा मालिनी यांच्याशी विवाह केला. मात्र त्यांनी प्रकाश कौर यांना घटस्फोट दिला नाही. धर्मेंद्र यांच्या दुसऱ्या लग्नानंतर त्यांच्यावर टीका होऊ लागली. त्यांच्यावर स्त्रीलंपट असं लेबल लावलं गेलं. तेव्हा मात्र एरवी माध्यमांपासून दूर असणाऱ्या प्रकाश कौर पुढे आल्या आणि त्यांनी सगळ्यांना खडसावलं. .तुमची हिम्मत कशी झाली?१९८१ मध्ये 'स्टारडस्ट'ला दिलेल्या मुलाखतीत प्रकाश कौर म्हणाल्या, "फक्त माझ्या पतीनेच का? कोणत्याही पुरुषाने माझ्यापेक्षा हेमालाच अधिक पसंती दिली असती." त्यांनी टीकाकारांना प्रश्न विचारला, "अर्धी इंडस्ट्री तेच करत असताना, माझ्या नवऱ्याला 'स्त्रीलंपट' म्हणण्याची कोणाची हिंमत कशी झाली? सगळे नायक अफेअर करत आहेत आणि दुसरं लग्न करत आहेत. मग त्यांना का नाझी बोलत." त्या पुढे म्हणाल्या, "ते कदाचित सगळ्यात चांगले पती नसतील, पण ते सगळ्यात चांगले वडील आहेत. त्यांच्या मुलांचं त्यांच्यावर खूप प्रेम आहे. ते कधीही मुलांकडे दुर्लक्ष करत नाहीत.".हेमाबद्दल म्हणालेल्यायाच मुलाखतीत प्रकाश कौर यांनी हेमा मालिनी यांच्याबद्दलही आपलं मत मांडलं होतं. त्या म्हणाल्या, "हेमाला काय सहन करावं लागत आहे, हे मी समजू शकते. तिलाही जग, तिचे नातेवाईक आणि मित्र यांना सामोरं जावं लागतंय. पण मी हेमाच्या जागी असते तर मी हे केलं नसतं. कारण, एक स्त्री म्हणून मी तिच्या भावना समजू शकते. पण एक पत्नी आणि आई म्हणून मी तिच्या निर्णयाचं समर्थन करत नाही.".दुसऱ्या विवाहामुळे झालेले बदल स्वीकारूनही, प्रकाश कौर यांनी ठामपणे सांगितलं की, धर्मेंद्र हे त्यांच्या आयुष्यातील पहिले आणि शेवटचे पुरुष आहेत. जे काही झाले, त्यात पतीला दोष द्यायचा की आपल्या नशिबाला, हे त्यांना कळत नव्हतं पण जेव्हा जेव्हा गरज होती, तेव्हा धर्मेंद्र त्यांच्यापाठीशी त्या खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. प्रकाश यांच्या म्हणण्यामुळेच धर्मेंद्र यांना हॉस्पिटलमधून घरी हलवण्यात आलं होतं. त्या शेवटच्या क्षणापर्यंत पती धर्मेंद्र यांच्यासोबत होत्या. .थोडे दिवस आणखी जगले असते तर... अपूर्णच राहिली धर्मेंद्र यांची 'ही' शेवटची इच्छा ; म्हणालेले- मला...