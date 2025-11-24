Premier

त्यांना बोलायची हिम्मत कशी झाली? ती व्यक्ती जी पर्वतासारखी धर्मेंद्रंच्या पाठीशी राहिली; शेवटच्या श्वासापर्यंत ती तिथेच होती

ACTOR DHARMENDRA UNKNOWN FACTS: बॉलिवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. मात्र या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांच्यासोबत एक व्यक्ती खंबीरपणे उभी होती.
dharmendra LIFE STORY

dharmendra LIFE STORY

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

बॉलिवूडचे लाडके ही मॅन धर्मेंद्र आज काळाच्या पडद्याआड गेले. गेले अनेक दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र त्यांच्या प्रकृती सुधारणा होत नव्हती. अखेर आज २४ नोव्हेंबर रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. धर्मेंद्र यांनी १९६० मध्ये आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली होती. आज ते धरम पाजी म्हणून चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय आहेत. आपल्या करिअरमध्ये त्यांनी अनेक हिट चित्रपट दिले. मात्र त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य तेव्हा चर्चेत आलं जेव्हा ते हेमा मालिनी यांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांच्याशी लग्नही केलं. ते चार मुलांचे वडील होते. त्यांच्यावर टीकाही झाली. मात्र या सगळ्या वादळात एक व्यक्ती त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी होती. ती म्हणजे धर्मेंद्र यांची पहिली पत्नी प्रकाश कौर.

Loading content, please wait...
bollywood actor
Entertainment news
bollywod actor
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com