२१व्या वर्षीचा तो क्षण विसरणं अशक्य! अभिज्ञा भावेंनी सांगितली आईच्या प्रेमाची हृदयस्पर्शी कहाणी

अभिज्ञा भावेMom's Magic : आई ही सर्वांसाठीच महत्त्वाची असते; पण त्याचबरोबर आई हा एक संग्रह असतो, लहानपणीच्या आठवणींचा, आपण विसरलेल्या गोष्टींचा, आणि आपल्या सवयींच्या मागचं खरं कारण समजून घेणाऱ्या भावनांचा. .आपल्याला काही येत नसेल तर आपण चटकन ‘आई हे कसं करायचं?’, असं आईला विचारतो. आपल्या काही सवयींचं आपण स्वतःही समर्थन करू शकत नाही; पण आई त्या खूप सुंदरपणे स्पष्ट करते, कारण ती आपल्याला लहानपणापासून बघत आलेली असते. आपल्या मुलांच्या चांगल्या आणि वाईट दोन्ही गुणांबद्दल आईला सखोल माहिती असते. .मला असं वाटतं, की आपल्या स्वतःला स्वतःपेक्षा जास्त समजणारी जर कोणी असेल, तर ती म्हणजे आई. आई आपल्यातले चांगले आणि वाईट दोन्ही गुण ओळखते. कधी आपण एखादी चुकीची गोष्ट करत असतो, तर कदाचित जग सांगणार नाही; पण आई ‘हे बरोबर नाही’ असं स्पष्टपणे सांगते. तिच्या त्या प्रेमळ; पण ठाम स्वभावामुळे आपलं आयुष्य घडतं. .खरं सांगायचं तर आईला सगळे हक्क आहेत. कारण ती फक्त एक व्यक्ती नाही, ती एक भावना आहे आणि ही भावना दुसरीकडे कुठेच सापडत नाही. मला वाटतं, की आईमुळेच आम्ही सगळे एकत्र आहोत. घरात प्रत्येक नात्यांना जोडून ठेवण्याचं काम आई करते. नातेवाईक, आजी-आजोबा, बाबा, सासू-सासरे, नवरा या सगळ्यांमध्ये आईच तो जोडणारा दुवा आहे. कुठेही गेलो, तरी आई हा चर्चेचा एक कॉमन टॉपिक असतो, आणि त्यामुळेच नाती अधिक घट्ट होतात. .खरं तर नात्यांमध्ये बदल होत नाही; पण ती नाती टिकवण्याचं बळ आई देते. आईमुळे मला अनेक चांगल्या गोष्टींची आवड लागली. मला नृत्य करण्यात रस आहे हे मला तिच्यामुळे कळलं. तिनं मला कथकचे क्लासेस लावले आणि त्यामुळेच मी पाच परीक्षा देखील देऊ शकले. लहानपणी ती मला स्तोत्रं ऐकवायची, तेव्हा मला कंटाळा यायचा. त्याचं महत्त्व मला तेव्हा माहीत नव्हतं; पण आज तीच स्तोत्रं मला शांतता देतात. विणकामाची आवडही तिच्यामुळे लागली. .मी लोकरीचं विणकाम करून मोबाईल कव्हर्स बनवून विकत असे. अध्यात्म आणि पूजेची आवडही तिच्याकडूनच आली. अध्यात्म काय असतं, पूजा कशी करायची, का करायची हे सगळं तिनं शिकवलं. स्वच्छतेची सवय, गोष्टी नीटनेटक्या ठेवण्याची सवय, हे सगळं आईकडूनच शिकलं. .सध्या मी ‘झी मराठी’ वाहिनीवरील ‘तारिणी’ या मालिकेत कौशिकीची भूमिका साकारत आहे, आणि या प्रवासात माझ्या प्रत्येक यशामागे माझ्या आईने दिलेल्या संस्कारांचा आणि प्रेरणेचा मोठा वाटा आहे. आईची ममता, संयम आणि प्रॅक्टिकल विचार या सर्व गोष्टी माझ्यात याव्यात असं मला वाटतं. मी थोडी भावनिक आहे; पण तिच्यासारखा विचार करता यावा अशी माझी इच्छा आहे. कारण माझी आई सर्वच दृष्टीनं परिपूर्ण आहे. .तिनं माझे लाडही केले आणि एकुलती एक असतानाही गरजेच्या वेळी मला खडसावलंही. तिनं माझ्यातले गुण ओळखून त्यांना वाव दिला. तिचं सगळं माझ्यात यावं अशी माझी इच्छा आहे. थोडक्यात मला तिच्यासारखी आईच व्हायचं आहे. आईचा एक अविस्मरणीय प्रसंग म्हणजे, मला वयाच्या एकविसाव्या वर्षी ‘स्लीप डिस्क’ झाला होता. या आजारामुळे मला जागेवरून उठताही येत नव्हतं. .शूटिंगवरून परतल्यावर रोजची भेट! अभिनेत्री जुई गडकरीचा स्ट्रीट डॉग्स सोबतचा हृदयस्पर्शी प्रवास.तेव्हा माझी आई मला उचलून ॲम्ब्युलन्सपर्यंत घेऊन गेली होती. तिच्या त्या कष्टांचा विचार केला, की आजही मी भावुक होते. आईची ताकद एवढी असते, की ती आपल्या बाळाला कधीच त्रासात बघू शकत नाही. कुठल्याही संकटात ती खंबीरपणे उभी राहते. तिचा निःस्वार्थ भाव, तिचं प्रेम हे जगात कुणाकडेच नाही. ती आठवण माझ्या आयुष्यभरासाठी अमिट आहे.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी)