Premier

२१व्या वर्षीचा तो क्षण विसरणं अशक्य! अभिज्ञा भावेंनी सांगितली आईच्या प्रेमाची हृदयस्पर्शी कहाणी

Abhidnya Bhave : अभिनेत्री अभिज्ञा भावे तिच्या आईचे महत्त्व सांगते; ती फक्त व्यक्ती नसून नात्यांना जोडणारी भावना आहे. आईच्या निःस्वार्थ प्रेमाची ताकद अभिज्ञाने व्यक्त केली आहे.
Abhidnya Bhave

Abhidnya Bhave

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अभिज्ञा भावे

Mom's Magic : आई ही सर्वांसाठीच महत्त्वाची असते; पण त्याचबरोबर आई हा एक संग्रह असतो,   लहानपणीच्या आठवणींचा, आपण विसरलेल्या गोष्टींचा, आणि आपल्या सवयींच्या मागचं खरं कारण समजून घेणाऱ्या भावनांचा.

Loading content, please wait...
mother
Life
Actor
wellness
Mom and Dad
Love

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com