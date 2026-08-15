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अभिजीत खांडकेकरची मेहुणी आहे ही मराठी अभिनेत्री; गाजवतेय मालिका; म्हणते- माझ्या लग्नात त्यांनी खुर्च्या उचलल्यात...

ABHIJEET KHANDKEKAR SISTER IN LAW: छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेता अभिजीत खांडकेकर हा नात्याने 'या' मराठी अभिनेत्रीचा भावोजी आहे. हे अनेकांना ठाऊक नव्हतं.
ABHIJEET KHANDKEKAR SISTER IN LAW

ABHIJEET KHANDKEKAR SISTER IN LAW

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

हिंदी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत जे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. कुणी कुणाचा भाऊ आहे तर कुणी कुणाची वाहिनी. मात्र मराठी इंडस्ट्रीमध्येही आता अशी अनेक नाती समोर येतायत. पूर्वी आईवडील आपल्या पाल्याला इंडस्ट्रीमध्ये पाठवण्यापूर्वी विचार करायचे. मात्र आता अनेक कलाकार आपल्या भाऊ किंवा बहिणीच्या पावलावर पाऊल ठेवत इंडस्ट्री गाजवताना दिसतायत. अशीच एक अभिनेत्री आता स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करतेय. महत्वाचं म्हणजे ती लोकप्रिय मराठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकर याची मेहुणी आहे.

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