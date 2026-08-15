अभिजीत खांडकेकरची मेहुणी आहे ही मराठी अभिनेत्री; गाजवतेय मालिका; म्हणते- माझ्या लग्नात त्यांनी खुर्च्या उचलल्यात...

हिंदी सिनेसृष्टीत असे अनेक कलाकार आहेत जे एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. कुणी कुणाचा भाऊ आहे तर कुणी कुणाची वाहिनी. मात्र मराठी इंडस्ट्रीमध्येही आता अशी अनेक नाती समोर येतायत. पूर्वी आईवडील आपल्या पाल्याला इंडस्ट्रीमध्ये पाठवण्यापूर्वी विचार करायचे. मात्र आता अनेक कलाकार आपल्या भाऊ किंवा बहिणीच्या पावलावर पाऊल ठेवत इंडस्ट्री गाजवताना दिसतायत. अशीच एक अभिनेत्री आता स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करतेय. महत्वाचं म्हणजे ती लोकप्रिय मराठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकर याची मेहुणी आहे. .अभिजीत खांडकेकरने 'माझ्या नवऱ्याची बायको' मालिकेतून प्रचंड लोकप्रियता मिळवली. त्यानंतर तो 'तुझेच मी गीत गात आहे' या मालिकेतही दिसला. मात्र तुम्हाला ठाऊक आहे का त्याची मेहुणीदेखील याच इंडस्ट्रीत काम करते. ही अभिनेत्री म्हणजे क्षमा देशपांडे. सध्या युट्यूबवर सुरू असलेल्या 'सावित्रीबाई जोतीराव फुले' या मालिकेतील सावित्री म्हणजेच अभिनेत्री क्षमा देशपांडे ही अभिजीत खांडकेकरची मेहुणी आहे. क्षमा ही लोकप्रिय अभिनेत्री आणि नृत्यांगणा सुखदा खांडकेकरची मावस बहीण आहे. क्षमाने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत याबद्दल सांगितलंय. .मुलाखतीत बोलताना क्षमा म्हणाली, 'आम्ही फार कधी असं डिस्क्लोज केलं नाहीये किंवा कधी तशी चर्चाच झालेली नाहीये. सुखदा ताई... सुखदा खांडकेकर ही माझी सख्खी मावस बहीण आहे. त्यामुळे अभिजीत खांडकेकर हा माझा जिजू आहे. अत्यंत लाडका जिजू आहे तो माझा! सो, इतकं जवळचं कनेक्शन आहे आमचं. ते कायम उभे असतात माझ्या पाठीशी. म्हणजे आता मुंबईत जेव्हा मी एकटी राहत होते, तर त्यांचं असं लक्ष होतं की आमचं लक्ष आहे तुझ्यावर, तू काय करतीयेस काय नाही. किंवा कुठल्याही प्रोजेक्टसाठी जेव्हा मला काही जाणून घ्यायचं असतं की मी काय कसं बोललं पाहिजे, कसं राहिलं पाहिजे, मी मीटिंग कशी घ्यायची असते, मग काय... तर ते कायम मला गाईड करत असतात. आणि ते माझा वाढदिवस जर मी मुंबईत असेल, तर ते आवर्जून सेलिब्रेट करतात.'.ती पुढे म्हणाली, 'त्यांनी माझ्या लग्नात खूप काम केलंय. म्हणजे चटया उचलण्यापासून ते खुर्च्या उचलण्यापर्यंत त्यांनी काम केलंय. ते म्हणजे सेलिब्रिटी असलो तरी घरचं कार्य आहे. सुखदा ताई आणि माझ्यात ना भरपूर सिमिलॅरिटीज आहेत. आणि मी तिला अनेक गोष्टींमध्ये फॉलो सुद्धा करते. म्हणजे ती पण कथ्थक शिकलीये, मी पण कथ्थक शिकले. तिचा पण सायकॉलॉजीमध्ये अभ्यास झालाय, माझा पण सायकॉलॉजीमध्ये. आमचा वाढदिवस पण एका महिन्यातच असतो, असं उगाच आपलं बहीण बहीण कशात सेम आहेत.' .तब्बल १० वर्ष सोनाली कुलकर्णीसोबत बोलत नव्हता सिद्धार्थ जाधव; कारण सांगत अभिनेत्री म्हणाली, 'जेव्हा श्रीदेवींचं निधन झालं...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.