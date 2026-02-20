राजर्षी शाहू महाराजांची वंशज आहे ही बॉलिवूड अभिनेत्री ! क्रिकेटरशी लग्न आणि स्वतः राष्ट्रीय हॉकीपटू

Marathi News : बॉलिवूड आणि क्रिकेट यांचा जसा संबंध आहे तसा राजघराण्यांशीही बॉलिवूडचा संबंध आहे. बॉलिवूडमधील काही कलाकार हे भारतातील प्रसिद्ध राजघराण्यांशी संबंधित आहे. महाराष्ट्रातील ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्व,समाजसुधारक आणि राजे राजर्षी शाहू महाराज सगळ्यांना वंदनीय आहे. बॉलिवूडमध्ये नाव कमावणारी एक मराठी अभिनेत्री त्यांची वंशज आहे. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .शाहू महाराजांची पणती आहे 'ही' अभिनेत्री ही अभिनेत्री आहे चक दे इंडिया सिनेमातून घराघरात पोहोचलेली सागरिका घाटगे. सागरिका ही कोल्हापूरमधील कागलमधील घाटगे राजघराण्याची राजकुमारी आहे. राजर्षी शाहू महाराज भोसले घराण्यात दत्तक जाण्यापूर्वी घाटगे घराण्यात जन्माला आले होते. त्यांचं मूळ नाव यशवंतराव घाटगे असं होतं. या नात्याने सागरिका त्यांची पणती लागते. .इंदोरच्या होळकर राजघराण्याशी संबंध सागरिकाच्या वडिलांचं नाव विजयसिंह घाटगे असून आईचं नाव उर्मिला घाटगे आहे. तिची आजी इंदोरचे राजे तुकोजीराव होळकर तिसरे यांच्या कन्या होत्या. सागरिकाला लहान भाऊही आहे. .शिक्षण सागरिकाचं शिक्षण अजमेरमधील मेयो कॉलेजमध्ये झालं. इतकंच नाही तर ती राष्ट्रीय स्तरावरची हॉकीपटू आहे. कॉलेजमध्ये असताना तिने अनेक हॉकी स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. .चक दे इंडियाने दिली ओळखसागरिका घराघरात पोहोचली ती चक दे इंडिया या सिनेमामुळे. या सिनेमात तिने प्रीती सबरवाल ही भूमिका साकारली होती. शाहरुख खानची मुख्य भूमिका असलेला हा सिनेमा सुपरहिट झालेला. तर सागरिकाने छोट्याशा पण महत्त्वाच्या भूमिकेने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं. त्यानंतर ती प्रेमाची गोष्ट या मराठी सिनेमातूनही प्रेक्षकांच्या भेटीस आली. .क्रिकेटरशी लग्न सागरिका चर्चेत राहिली इंडियन क्रिकेटपटू झहीर खानशी केलेल्या लग्नामुळे. 2017 मध्ये सागरिका आणि झहीरने लग्न केलं. 2025 मध्ये त्यांच्या मुलाचा जन्म झाला. त्यांनी त्याच नाव फतेहसिंह खान असं ठेवलं आहे..ना कोणता अभिनेता ना दिग्दर्शक ! 'या' व्यक्तीशी लग्नगाठ बांधणार लग्नाची बेडी फेम रेवती लेले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.