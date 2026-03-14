तर हिरामंडीमधील आलमजेब असती ही मराठी अभिनेत्री ! नेपोटीझममुळे पत्ता कट ?

Entertainment News : दोन वर्षांपूर्वी रिलीज झालेल्या हिरामंडी या वेबसिरीजला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. नेटफ्लिक्सवर रिलीज झालेल्या या सीरिजने अनेकांची मनं जिंकली. या सीरिजमधील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांना आवडलं पण एक भूमिका साकारणाऱ्या अभिनेत्रीला खूप ट्रोल केलं गेलं. ही भूमिका होती आलमझेब आणि साकारली होती शर्मीन सैगलने. .आलमज़ेब या दमदार पात्रासाठी शर्मीनने केलेला अभिनय अतिशय वाईट होता असं मत अनेकांनी नोंदवलं. तर अनेकांनी चुकीची निवड करण्यासाठी संजय लीला भन्साळी यांनाही जबाबदार धरलं. आजवर भन्साळी यांनी अनेक उत्तम सिनेमांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलं आहे. त्यांच्या सिनेमात एक भूमिका मिळावी म्हणून अनेक कलाकार धडपडतात. .हिरामंडी ही वेबसिरीज संजय लीला भन्साळी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. या प्रोजेक्टमध्ये काम मिळण्यासाठी अनेक अभिनेत्री धडपडत होत्या. मनीषा कोईराला, सोनाक्षी सिन्हा, रिचा चड्ढा, अदिती राव हैदरी, संजिदा शेख यांच्या या सिरीजमध्ये मुख्य भूमिका होत्या. पण या वेबसिरीजची नायिका होती आलमझेब. ही भूमिका मिळण्यासाठी अनेक अभिनेत्रींनी ऑडिशन दिल्या होत्या. त्यात एक मराठी अभिनेत्रीही होती. पण तिला या भूमिकेसाठी रिजेक्ट केलं गेलं. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री वेड फेम जिया शंकर. जियाने फिल्मी ज्ञानला दिलेल्या मुलाखतीत याविषयी खुलासा केला. ती म्हणालेली की,"मी हिरामंडीसाठी ऑडिशन दिली होती. आलमजेब या भूमिकेसाठी ती ऑडिशन होती. पण मला वाटत जर मला ती भूमिका मिळाली असती तर नक्कीच मी त्याचं चीज केलं असतं. मी ती भूमिका दमदार केली असती. हे मी काही अतिआत्मविश्वासाने सांगत नाहीये पण मला माहितीये मी हे करू शकले असते. अशा भूमिका मी सहजरित्या निभावते.".दरम्यान शर्मीनने ही भूमिका साकारल्यावर अनेकांनी टीका केली होती. संजय लीला भन्साळी यांची शर्मीन भाची आहे. त्यामुळेच त्यांनी तिला ही भूमिका दिली अशी टीका अनेकांनी त्यावेलीव केली होती.