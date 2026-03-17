तर 'तारक मेहता...' च्या माधवीच्या भूमिकेत दिसली असती 'ही' मराठमोळी अभिनेत्री; ऑडिशन देऊनही का नाही झाली निवड?

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' हे नाव ऐकलं नाही असा व्यक्ती शोधून सापडणंही कठीण आहे. २००८ मध्ये सुरू झालेली ही मालिका आजतागायत प्रेक्षकांचं मनोरंजन करतेय. या मालिकेतील प्रत्येक पात्र प्रेक्षकांच्या मनाशी जोडलं गेलं. दयाबेन, जेठालालला तर प्रेक्षक विसरूच शकत नाहीत. या मालिकेतलं असंच एक गाजलेलं पात्र म्हणजे माधवी भिडे. गोकुळधाम सोसायटीच्या एकमेव अध्यक्ष्यांच्या पत्नी म्हणजे माधवी भाभी. मालिकेत हे पात्र सोनालिका जोशी साकारतेय. मात्र या भूमिकेसाठी आणखी एका मराठी अभिनेत्रीनेदेखील ऑडिशन दिली होती. .ही अभिनेत्री आहे राधिका विद्यासागर. राधिका यांनी आजवर अनेक मराठी आणि हिंदी मालिकांमध्ये काम केलं. राधिका यांनी नुकतीच गलाटा इंडियाला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांनी माधवी भाभीच्या भूमिकेसाठी ऑडिशन दिल्याचं सांगितलं. राधिका म्हणाल्या, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' या मालिकेतील मराठी भूमिकेसाठी मी ऑडिशन दिली होती. त्यांना समजलं की, मी महाराष्ट्रीय आहे तेव्हा अर्थातच मला त्यांनी माधवीच्या भूमिकेसाठी ऑडिशन द्यायला सांगितली होती. मी गेले…मी ऑडिशन दिली. पुढे काय झालं मला खरंच माहिती नाही, त्यांनी सांगितलं सुद्धा नाही. मध्ये काही दिवस गेले…'.त्या पुढे म्हणाल्या, 'एक कलाकार म्हणून आपण विविध भूमिकांसाठी ऑडिशन देत राहतो आणि तेच आपलं काम आहे. आता आपण काही भूमिकांमध्ये फिट बसतो, काही भूमिका आपल्यासाठी वर्क होत नाही आणि यानंतर असतं आपलं नशीब. काही भूमिका आपल्या नशिबात आधीच लिहिलेल्या असतात. यानंतरच एखादी भूमिका आपल्या पदरात पडते. तोपर्यंत आपण विविध ऑडिशन्स देत राहायच्या. आता जी माधवीची भूमिका साकारतेय ती सोनालिका जोशी आणि मंदार हे दोघंही माझे खूप छान मित्र आहेत. मालिका ऑन एअर झाल्यावर मी या दोघांना त्या भूमिकांमध्ये पाहिलं…त्यांच्या भूमिका प्रचंड हिट झाल्या. तेव्हा मला आठवलं अरे आपण पण ही ऑडिशन दिली होती. त्याबद्दल मला काही वाईट वगैरे वाटलं नाही.'.