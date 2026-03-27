"आता मला माझ्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यायचंय" आघाडीच्या मराठी अभिनेत्रीचा मोठा निर्णय "वर्षातून एक सिनेमा.. "

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील आघाडीच्या अभिनेत्रीने करीयरच्या सर्वोच्च शिखरावर असताना मोठा निर्णय जाहीर केला. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत तिने याबाबत भाष्य केलं. कोण आहे ही अभिनेत्री आणि काय आहे तिचा निर्णय जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे सोनाली कुलकर्णी. तिने नुकतीच व्हायफळ गप्पा चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या अभिनयाच्या करियरबद्दल आणि पुढील भविष्याबद्दलचा एक निर्णय शेयर केला. काय म्हणाली सोनाली जाणून घेऊया. .सोनाली म्हणाली की,"सध्या माझ्या आयुष्यात एक फेज सुरुये. माझा सिनेमा रिलीज झाला. त्यातून बाहेर पडून एकंदरीत मला असं वाटतंय की ही फेज माझ्या आयुष्यातील अत्यंत संतुष्ट करणारी आहे. मला आता माझं कुटुंब वाढवायचं आहे. मला कुटुंबाकडे लक्ष द्यायचं आहे. मी गेली 16-17 वर्षं काम करतेय. मी खूप कुटुंबवत्सल मुलगी आहे. आजही मी माझ्या आई-वडिलांबरोबर राहते. पण आता मला माझ्या नवऱ्याबरोबर वेळ घालवायचा आहे. जे मी आधी करू शकले नाही."."मला माझ्या त्या कुटुंबाकडे लक्ष द्यायचं आहे. लग्नानंतरची दोन वर्षं मी अत्यंत व्यस्त होते. तर आता मी खूप व्यापली गेली आहे की माझ्या संसाराकडे लक्ष देण्यात. तो आता वेळ मिळाला आहे. वर्षातून एखादा सिनेमा करावा. नवऱ्यासोबत जास्त वेळ घालवावा. कमीत कमी वेळ इथे घालवावा या फेजमध्ये मी आहे. "."जर अभिनयव्यतिरिक्त दुबईमध्ये जर एखादा करियर ऑप्शन बघत असेन तर दुबई सगळ्यात मोठा शहर आहे. पण मीडियामध्येच मी करियर करेन. असं नाही होणार की तिथे आता मी रियल इस्टेटचा व्यवसाय करतेय जो तिकडचा खूप मोठा व्यवसाय आहे. दुबईत दोन मोठी मराठी मंडळ आहेत. खूप मोठा मराठी समाज आहे त्यांच्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे. मला डान्सची शाळा नाही खोलायची पण मराठी साहित्य,कला, नृत्य, संस्कृती तिथे असलेल्या मराठी मुलांची ओळख करून देता येईल. त्यांना त्याची ओढ लागेल असं काही करू शकतो का ? आपलं मराठीसाठी मी तिथे काही करू शकते का , वर्कशॉप करू शकते का ? हे मला शोधायचं आहे. ते मी येत्या काही महिन्यात नक्की करेन."."माझ्या आई-बाबांनी आठवड्याभरात लग्न केलं" सोनालीने सांगितली तिच्या आई-वडिलांची इंटरेस्टिंग लव्हस्टोरी.