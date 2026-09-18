३ महिलांनी बनवली फिल्म, ६०-६० लाखांच्या बजेटपासून तब्बल ३०० कोटींची कमाई; अवघ्या ४१ दिवसांत 'या' सिनेमाने रचला मोठा विक्रम

महिनाभरापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'हनुमान अंश' हा चित्रपट देशांतर्गत तसेच जगभरात बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने अवघ्या ४१ दिवसांत रेकॉर्डब्रेक कमाई केली आहे. यामुळे चित्रपटाशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला चांगलाच फायदा झाला आहे, पण सर्वात जास्त नफा त्या तीन महिलांना झाला ज्यांनी एकत्र मिळून हा चित्रपट तयार केला आहे. .७ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेला 'हनुमान अंश' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. तीन महिलांनी ६०-६० लाख रुपये काढून तयार केलेल्या या चित्रपटाने ४१ दिवसांत ३०० कोटींची कमाई केली आहे. नम्रता सिंग, रागिणी सोना आणि अनुप्रिया नागर अशी या तिन्ही निर्मात्या महिलांची नावे असून १.८ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये या तीन महिलांनी मोठं योगदान दिलं आहे..Mumbai Local: प्रवाशांचे हाल होणार! ब्लॉकमुळे ४ लोकल रद्द, दोन दिवस कल्याण-कसारा सेवा बंद; रेल्वे वेळापत्रकात मोठे बदल.अनुप्रिया नागर यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीत या गोष्टीचा उलगडा केला आहे, ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले की, "लोकांना असे वाटते की, मी या चित्रपटासाठी पूर्ण रक्कम गुंतवली आहे. पण आम्ही तीन महिला आहोत, ज्यांनी ६०-६० लाख रुपये काढून १.८ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये योगदान दिलं आहे. मी चित्रपटाचे चित्रीकरण पूर्ण झाल्यानंतर जोडली गेली आहे. या चित्रपटाच्या पोस्ट-प्रॉडक्शनसाठी निधीची गरज असताना मी एकूण गुंतवणुकीचा एक तृतीयांश भाग दिला आहे," असे त्यांनी म्हटले..त्याचपुढे, चित्रपटात आर्थिक योगदान देण्याची कल्पना नीम करोली बाबांनी दिली होती. "तू इतकी वर्षे यूकेमध्ये पार्ट-टाइम काम केलं आहेस. त्यामुळे या चित्रपटाद्वारे पूर्णपणे तुझ्या भक्तीमध्ये समर्पित का होत नाहीस?'' असे नीम करोली बाबांनी म्हटले होते. त्यामुळे कसलाही विचार न करता या चित्रपटात गुंतवणूक केली, असेही अनुप्रिया नागर म्हणाल्या..दिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांनीही चित्रपटातील निर्मात्यांच्या सहभागावर भाष्य करताना असे म्हटले की, "अनुप्रिया आमच्या टीमचा, आमच्या निर्मात्यांचा भाग आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांपैकी रागिणी सोना आणि नम्रता सिंग यांनीही पैसे दिले. जेव्हा चित्रपट पोस्ट-प्रॉडक्शन स्टेजवर पोहोचला आणि एडिटिंग सुरू झाले, तेव्हा आम्हाला पैशांची गरज भासत होती, त्यावेळी अनुप्रिया यांनी कोणताही विचार न करता मदत केली..Sunil Prabhu Car Accident: मोठी बातमी! ठाकरे सेनेच्या आमदाराच्या कारने पादचाऱ्याला उडवलं, एक जण जखमी.तीन ओटीटी ऑफरनिर्माती रागिणी सोना यांनी एका मुलाखतीत असे म्हटले की, थिएटरमध्ये यश मिळाल्यानंतर 'हनुमान अंश'ला तीन ओटीटी ऑफर मिळाल्या. स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म आमच्या चित्रपटाला घेण्यास स्वारस्य दाखवत आहेत आणि हे खूप चांगलं वाटतं. यामुळे लोकांचा आमच्या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र आमची 'हनुमान अंश'साठी ओटीटी रिलीजची योजना नव्हतीच, हा चित्रपट मोठ्या पडद्यासाठी बनवत आहोत, तो कधीही ओटीटी स्पेससाठी नव्हता', असेही त्यांनी सांगितले..२२ दिवसांतच शूटिंग पूर्णदिग्दर्शक विशाल चतुर्वेदी यांनी मर्यादित बजेटमध्ये चित्रपटाचं किती काळजीपूर्वक व्यवस्थापनाबाबत असे म्हटले की, "आम्ही २६ दिवसांच्या बजेटसह शूटिंगसाठी गेलो होतो, पण पैसे कमी पडतील, अशी आम्हाला शंका होती. त्यामुळे फक्त २२ दिवसांतच चित्रपटाचं शूटिंग आम्ही पूर्ण केलं. कारण आम्हाला त्याच बजेटमध्ये संपूर्ण टीमला परत आणायचं होतं.".चित्रपटाची दमदार कमाईसॅकनिल्कच्या (SacNilk) माहितीनुसार, केवळ २ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या 'हनुमान अंश'ने पहिल्या दिवशी फक्त १० लाख रुपयांची कमाई केली. पहिल्या दोन आठवड्यांत चित्रपटाची कमाई सामान्य राहिल्यानंतर तिसऱ्या आणि चौथ्या आठवड्यात चित्रपटाने कोटींची कमाई केली. ४२ व्या दिवशी चित्रपटाने ६.२५ कोटी रुपये जमा केले. या कमाईसह, चित्रपटाचे एकूण नेट इंडिया कलेक्शन २४३.३८ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, तर ग्रॉस इंडिया कलेक्शन २८७.४० कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.