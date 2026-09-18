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३ महिलांनी बनवली फिल्म, ६०-६० लाखांच्या बजेटपासून तब्बल ३०० कोटींची कमाई; अवघ्या ४१ दिवसांत 'या' सिनेमाने रचला मोठा विक्रम

Hanuman Ansh: ७ ऑगस्ट रोजी प्रदर्शित झालेला 'हनुमान अंश' हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने अवघ्या ४१ दिवसांत रेकॉर्डब्रेक कमाई केली आहे.
Hanuman Ansh movie

Hanuman Ansh movie

ESakal

Mansi Khambe
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महिनाभरापूर्वी प्रदर्शित झालेल्या 'हनुमान अंश' हा चित्रपट देशांतर्गत तसेच जगभरात बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने अवघ्या ४१ दिवसांत रेकॉर्डब्रेक कमाई केली आहे. यामुळे चित्रपटाशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला चांगलाच फायदा झाला आहे, पण सर्वात जास्त नफा त्या तीन महिलांना झाला ज्यांनी एकत्र मिळून हा चित्रपट तयार केला आहे.

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