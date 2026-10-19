गोळीबारानंतर टायगर श्रॉफचा फोटो आला समोर, उपमुख्यमंत्री शिंदेंनी रात्री १२ वाजता घेतली भेट

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्या कारवर ऱविवारी रात्री मुंबईतील जुहू परिसरात गोळीबार झाल्याची घटना घडली. यात टायगर थोडक्यात बचावला असून त्याच्या चालकासह एक रिक्षा चालक जखमी झाला आहे. या घटनेनंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टायगर श्रॉफच्या घरी जाऊन रात्री भेट घेतली. एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत पुन्हा टोळीयुद्धाला थारा दिला जाणार नाही असा इशारा दिला आहे..गोळीबाराच्या घटनेनंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रात्री टायगर श्रॉफच्या घरी जाऊन त्याची विचारपूस केली. या घटनेनंतर टायगर श्रॉफच्या कुटुंबीयांनी कोणाशीही वैर किंवा वाद नसल्याचं सांगितल्याची माहिती आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी टायगरच्या कुटुंबाला सुरक्षेचं आश्वासन दिलं असून या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल असंही म्हटलंय..टायगर श्रॉफवरील हल्ल्याची जबाबदारी घेणारा अनिल पंडित कोण? लॉरेन्स बिश्नोई गँगशी संबंध....टायगरचा ड्रायव्हर फिरदौस आणि एका रिक्षाचालकाला गोळीबारात दुखापत झाली आहे. तर टायगरच्या उजव्या हाताला आणि छातीवर गनपावडरमुळे भाजल्याचं सांगण्यात येतंय. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून तपास सुरू केला आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत आहेत. संशयितांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाच्या तपासासाठी अनेक पथके तयार केली आहेत. घटनेनंतर दोन संशयितांचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे..दरम्यान, सोशल मीडियावर लॉरेन्स बिश्नोई गटाच्या नावाने हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करणारी पोस्टही समोर आली आहे. मात्र, या दाव्याची खातरजमा पोलिसांकडून केली जात आहे..मुंबई पोलीस आणि राज्य सरकार या प्रकरणाला प्राधान्याने हाताळत असून दोषींवर कारवाई केली जाईल असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिसांना तपास वेगाने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात दोषी असलेल्यांना सोडणार नाही अशा शब्दात शिंदेंनी इशारा दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.