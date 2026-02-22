स्कूटीवरुन मुंबईत बिनधास्त फिरत होता टायगर श्रॉफ, त्याच्या 'या' कृतीनं वेधलं सगळ्याचं लक्ष, Viral Video

TIGER SHROFF SCOOTER RIDE VIRAL VIDEO: बॉलिवूडमध्ये असे काही सिलेब्रिटी आहेत ज्यांच्याकडे मोठ्या-मोठ्या गाड्या आहेत. अनेक मोठे सेलिब्रिटी लाखो रुपयांच्या गाड्या घेऊन लोक फिरत असतात. दरम्यान आता बॉलिवूडमधील एका प्रसिद्ध अभिनेत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता चक्क स्कुटीवर मुंबईच्या रस्त्यावर फिरताना दिसतोय. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .टायगर श्रॉफचा व्हिडिओसध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ टायगर श्रॉफचा आहे. व्हिडिओमध्ये श्रॉफ प्लाईट कॅन्सल झालं म्हणून घरी येण्यासाठी स्कुटीवरुन आलाय. यावेळी टायगरने हुडीच्या साहाय्याने स्वत:चा चेहरा लपवला होता. तसंच तो कानात हेडफोन घालून बिनधास्तपणे बसला होता. त्याला अशा अवतारात पाहून कोणालाच टायगरला ओळखता सुद्धा आलं नाही. यावेळी टायगरने पोहचल्यावर त्या व्यक्तीचे आभार मानलेत..टायगर श्रॉफचा हा साधेपणा त्याच्या चाहत्यांना खुप आवडला आहे. तसंच त्याने अनोळखी लोकासोबत स्कुटीवर फिरलेलं अनेकांना आवडलं आहे. अनेकांनी कमेंट्स करत टायगरचं कौतूक सुद्धा केलय. दरम्यान काही दिवसापूर्वीच टायगर बागी ४ मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. दरम्यान आता तो करण जोहरच्या लग जा गले सिनेमात पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान टायगर श्रॉफबद्दल बोलायचं झालं तर त्याने २०१४ मध्ये हिरोपंती सिनेमातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलय. पहिल्याच चित्रपटातून त्याने अॅक्शन आणि डान्समुळे चाहत्यांची मनं जिंगली. तसंच बागी, वार, स्टुडंट ऑफ द इयर सारख्या सिनेमामध्ये धमाकेदार काम केलय. .कॅमेरासमोर महिला स्पर्धकाला घातली आंघोळ, एल्विश यादवच्या शो पाहून प्रेक्षक नाराज, टी-शर्ट काढला आणि... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.