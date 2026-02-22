Premier

स्कूटीवरुन मुंबईत बिनधास्त फिरत होता टायगर श्रॉफ, त्याच्या 'या' कृतीनं वेधलं सगळ्याचं लक्ष, Viral Video

TIGER SHROFF VIRAL VIDEO: बॉलिवूड अभिनेता Tiger Shroff याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. फ्लाईट कॅन्सल झाल्यामुळे टायगरने घरी जाण्यासाठी स्कुटीचा पर्याय निवडला. हुडी घालून आणि हेडफोन लावून तो साध्या लूकमध्ये मुंबईच्या रस्त्यावर प्रवास करताना दिसला.
TIGER SHROFF SCOOTER RIDE VIRAL VIDEO: बॉलिवूडमध्ये असे काही सिलेब्रिटी आहेत ज्यांच्याकडे मोठ्या-मोठ्या गाड्या आहेत. अनेक मोठे सेलिब्रिटी लाखो रुपयांच्या गाड्या घेऊन लोक फिरत असतात. दरम्यान आता बॉलिवूडमधील एका प्रसिद्ध अभिनेत्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेता चक्क स्कुटीवर मुंबईच्या रस्त्यावर फिरताना दिसतोय. सध्या त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

