9 वर्षांनंतर पुन्हा सनईचे सूर! वयाच्या ४२ व्या वर्षी त्रिशा कृष्णन दुसऱ्यांदा लग्नाच्या करणार? उद्योपतीसोबत बांधणार गाठ?

दक्षिण भारतीय आणि बॉलीवूड चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाने वेगळी छाप सोडणारी अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कारण आता तिच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. वयाच्या ४२व्या वर्षी त्रिशा विवाहबंधनात अडकणार असल्याची माहिती चित्रपटवर्तुळात जोर धरत आहे. .एका वृत्तानुसार, त्रिशाचा विवाह चंडीगडमधील एका प्रसिद्ध उद्योगपतीसोबत जुळला आहे. त्या उद्योगपतीची ओळख अद्याप गुप्त ठेवण्यात आली आहे; मात्र दोन्ही कुटुंबांनी या नात्याला हिरवा कंदील दाखवला असल्याचे सांगितले जाते. काही महिन्यांतच या दोघांचा विवाहसोहळा पार पडू शकतो, अशीही चर्चा आहे; परंतु अभिनेत्री किंवा तिच्या कुटुंबीयांकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान करण्यात आलेले नाही.. त्रिशाच्या आयुष्यातील हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे, कारण २०१५ मध्ये तिचा उद्योगपती वरुण मनियनसोबत साखरपुडा झाला होता; मात्र काही महिन्यांतच हे नातं तुटलं. त्या घटनेनंतर तिने संपूर्ण लक्ष आपल्या करिअरकडे वळवलं. अनेक वर्षांनंतर आता तिच्या वैयक्तिक आयुष्याला पुन्हा एक नवी दिशा मिळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. गेल्या काही वर्षांत त्रिशाने अनेक दमदार भूमिका साकारल्या आहेत. ‘पोन्नियिन सेल्वन’ मालिकेत साकारलेल्या भूमिकेने तिच्या अभिनयाला नवी उंची दिली, तर विजयसोबतच्या ‘लिओ’मधील तिच्या उपस्थितीचंही विशेष कौतुक झालं..त्रिशाने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर लाखोचा चाहतावर्ग निर्माण केलाय. तिने आपल्या अभिनयातून चाहत्यांच्या मनात घर केलय. त्यामुळे त्रिशा लग्न करणार असल्याच्या चर्चेने तिचे चाहते खुश झाले आहेत. परंतु सध्या कोणतीही अधिकृत घोषणा न झाल्याने चाहते सभ्रमात आहेत. तसंच तिचा होणारा नवरा नक्की कोण आहे? याची उत्सुकता सुद्धा तिच्या चाहत्यांना लागली आहे. .'तु माझ्या आयुष्यात...' प्राजक्ता माळीने मानले 'या' खास व्यक्तीचे आभार, सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'यंदाचं वर्ष तुझ्यामुळे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.