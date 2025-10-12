Premier

9 वर्षांनंतर पुन्हा सनईचे सूर! वयाच्या ४२ व्या वर्षी त्रिशा कृष्णन दुसऱ्यांदा लग्नाच्या करणार? उद्योपतीसोबत बांधणार गाठ?

Trisha Krishnan Marriage Buzz Returns: दाक्षिणात्य अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन हिच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. एका उद्योगपतीसोबत ती लवकरच विवाहबंधनात अडणार असल्याचं बोललं जातय.
दक्षिण भारतीय आणि बॉलीवूड चित्रपटसृष्टीत आपल्या अभिनयाने वेगळी छाप सोडणारी अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. कारण आता तिच्या लग्नाची चर्चा पुन्हा रंगू लागली आहे. वयाच्या ४२व्या वर्षी त्रिशा विवाहबंधनात अडकणार असल्याची माहिती चित्रपटवर्तुळात जोर धरत आहे.

