'प्रेम कायम...' विजय यांच्या शपथविधीनंतर त्रिशा कृष्णनची पोस्ट चर्चेत, कॅप्शनमध्ये लिहलं...'प्रेम श्रेष्ठ असतं'

TRISHA KRISHNAN'S VIRAL POST : दाक्षिणात्य अभिनेता थलपती विजय याने तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर अभिनेत्री तृषा किष्णन हिची पोस्ट चर्चेत आली आहे. चेन्नईमध्ये शपथविधी सोहळा पार पडला. या सोहळ्याला तृषाची खास उपस्थिती होती. यावेळी ती पहिल्या रांगेत बसलेलं पहायला मिळालं. तसंच विजय शपथ घेताना ती भावूक सुद्धा झाली होती. दरम्यान अशातच तिने केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .तृषाने शपविधी सोहळ्यासाठी सुंदर साडी तसंच आकर्षक लूक केला होता. दरम्यान अशातच तिने तिच्या सोशल मीडियावर साडीतील काही फोटो शेअर केले आहे. परंतु या फोटोला तिने दिलेल्या कॅप्शनमुळे ती चर्चेत आली आहे. सध्या तिचा पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. .विजय आणि तृषा यांच्या नात्याबाबत अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळताय.परंतु या चर्चेंवर दोघांनी सुद्धा कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. परंतु विजयची पत्नी संगीतानं घटस्फोटाच्या याचिकेत विजयचे अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचं म्हटलं होतं. तेव्हापासून दोघांची बरीच चर्चा रंगू लागली. दरम्यान आता तृषाच्या पोस्ट त्या चर्चांना उधाण आलय. .तृषाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंवर ब्लू रंगाच्या सिल्क साडीतले फोटो शेअर केलेत. या फोटोमध्ये तिने सोन्याच्या जरीची नक्षी असलेल्या साडीवर ऑफ व्हाइट रंगाचा ब्लाऊज घातला होता. तिने हे फोटो पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'प्रेम हे नेहमीच सगळ्यात प्रभावी असतं' असं लिहलंय. तिच्या या पोस्टचा नेटकऱ्यांनी विजयसोबत संबंध लावला आहे. सध्या तिची पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होतेय. .विजय आणि तृषाने अनेक सिनेमामध्ये एकत्र काम केलं आहे. परंतु दोघांनीही त्यांच्या नात्यावर कधीच सार्वजनिक भाष्य केलं नाही. तसंच त्यांनी त्यांच्या नात्याची अधिकृतपणे पुष्टी सुद्धा केली नाही. परंतु तिच्या या पोस्टमुळे दोघाच्या नात्याबद्दल अनेक चर्चा होताना पहायला मिळताय.