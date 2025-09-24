गोंडस हावभाव, साडी आणि सन्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळ्यात त्रिशाने वेधलं लक्ष, साडी नेसून स्विकारला पुरस्कार, व्हिडिओ व्हायरल

71 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा पार पडला. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन इथं हा पुरस्कार सोहळा प्रदान करण्यात आला. यावेळी अनेक दिग्गज कलाकरांचा सन्मान करण्यात आला. सिनेमांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कलाकरांचा राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांच्या हस्ते हा सन्मान करण्यात आला. सध्या सोशल मीडियावर या पुरस्कार सोहळ्याची मोठी चर्चा आहे. सोशल मीडियावर या सोहळ्याचे फोटो, व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..या 71 व्या राष्ट्रपती चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यामध्ये अनेक बालकलाकरांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी मराठी सिनेसृष्टीतील बालकलाकरांनी बाजी मारलीय. यावेळी सर्वोकृष्ट बाल कलाकार रजत कमळ याला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसंच जिप्सी या मराठी चित्रपटासाठी कबीर खंदारे याला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. तसंच नाळ २ साठी त्रिशा ठोसर, श्रीनिवास पोकळे आणि भार्गव जगताप यांना विभागून पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. दरम्यान या सगळ्यात आकर्षण ठरली ती त्रिशा ठोसर. सर्वात लहान असलेल्या त्रिशाने सर्वांचं लक्ष वेधलं. .पुरस्कार सोहळ्यात चिमुकल्या त्रिशाने ऑफ व्हाइट रंगाची साडी परिधान केली होती. त्यानंतर गोंडस हवाभाव करत ती मंचावर पोहचली. यावेळी तिने सगळ्यांकडे बघून वाकून नमस्कार केला. तिने सर्वप्रथम राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू यांना अभिवादन केलं. तिचं वागणं बघून राष्ट्रपतींनी सुद्धा तिचं पाठ ठोपतून कौतून केलय. यंदाचा सर्वोत्कृष्ट बाल कलाकराचा पुरस्कार त्रिशाला प्रदान करण्यात आलाय. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. .त्रिशाने या सोहळ्याला ऑफ व्हाइट रंगाची साडी, त्यावर सुंदर ब्लाऊज फुल स्लिव्हज असलेला घातलेला होता. तसंच कानात छान कानातले, कपाळावर छोटीशी टिकली आणि गोंडस हावभाव हे सगळे उपस्थितीच्या मनात प्रचंड भावलं. त्रिशाला बघताना सर्वांना छोट्याश्या त्रिशाचं कौतूक वाटू लागलं. सगळे अभिमानाने त्रिशाकडे पाहू लागले. .राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार: शाहरुख, विक्रांत आणि राणी मुखर्जीला पुरस्कार प्रदान; मोहनलाल यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मान .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.