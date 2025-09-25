Video: 'मला राष्ट्रपती म्हणाल्या...' 6 वर्षांची त्रिशा ठोसर पुरस्कार मिळाल्यानंतर दिली क्युट प्रतिक्रिया, व्हिडिओ व्हायरल

राष्ट्रीय पुरस्कार सोहळा 23 सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील विज्ञान भवन इथं पार पडला. या सोहळ्यात कला क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या कलाकरांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी शाहरुख खान, राणी मुखर्जी, विक्रांत मेस्सी यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावेळी नाळ सिनेमा सुपरहिट ठरला. यातील बाल कलाकारांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. परंतु या सगळ्यात चर्चेची ठरली ती त्रिशा ठोसर. त्रिशाने वयाच्या 6 व्या वर्षी आत्मविश्वासाने मंचावर जात पुरस्कार स्विकारला. या पुरस्कार सोहळ्यातील त्रिशाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..त्रिशा ठोसरने पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर एएनआयशी संवाद साधला. यावेळी तिने दिलेली क्यूट प्रतिक्रिया सुद्धा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 'तुला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला, कसं वाटतय?' असा प्रश्न तिला विचारण्यात आला. यावर ती म्हणाली की, 'मला खूप भारी वाटलं' तसंच पुढे तिला विचारण्यात आलं की, 'जेव्हा तू मंचावर होतीस तेव्हा तुला राष्ट्रपती काय म्हणाल्या?' यावर त्रिशा म्हणाली की, 'त्यांनी मला जवळ घेऊन अभिनंदन केलं. मला खूप छान वाटतय' असं ती म्हणाली. .या पुरस्कार सोहळ्यात त्रिशाने एकदम आत्मविश्वासाने पुरस्कार स्विकारला. या सोहळ्याला त्रिशा ऑफ व्हाईट रंगाची साडी नेसून आली होती. यावेळी तिने ज्या पद्धतीने पुरस्कार स्वीकारला त्यानंतर तिची चर्चा होऊ लागली. त्रिशाने एएनआयशी बोलताना सांगितलं की, तिने फक्त एक दिवस आधी याची तयारी केली होती. .सध्या त्रिशाचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट तिचे आई-वडिल हॅण्डल करतात. यावेळी त्रिशाने पुरस्कार मिळाल्यानंतर तिच्या भावना पोस्ट स्वरुपात शेअर केल्या आहेत. 'अवघ्या सहाव्या वर्षी मला इतका मोठा सन्मान मिळाला. त्यासाठी मी कृतज्ञ आहे. मी पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी मंचावर गेले तेव्हा संपुर्ण सभागृहाने माझं कौतूक केलं. टाळ्या वाजवल्या. माझे आई-वडिल, आजी आजोबा प्रचंड खूश झाले. त्यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू होते. मी माझ्या महाराष्ट्राचं आणि माझ्या कुटुंबाचं नाव उंचावलंय. 70 वर्षात हा सन्मान मिळवणारी मी सर्वात लहान कलाकार आहे. ' असं ती पोस्टमध्ये म्हणाली. .Viral Video: 'जिसे देख मेरा दिल धडका' नवनीत राणांचा गरबा डान्स पाहिला का? व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.