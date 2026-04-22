'या' लोकप्रिय मराठी मालिकेनं वर्षभरातच घेतला निरोप! मुख्य अभिनेत्रीची भावूक पोस्ट, म्हणाली... 'तरुण मुलींना प्रेरित केलं पण...'

TV SHOW ENDS EARLY: मराठी मालिकाविश्वात अनेक बदल होताना पहायला मिळताय. काही नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येताय, तर काही मालिकांचे कथानक बदललं जातय. काही मालिकांच्या नायक, नायिकांमध्ये बदल केला जातोय. परंतु अशा काही मालिका आहेत ज्या कायमच्या प्रेक्षकांच्या निरोप घेताय. अशातच एक मालिका गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. परंतु वर्षभरातच आता ही मालिका प्रेक्षकांचा निरोप घेत आहे. .सन मराठी वाहिनीवरील 'तुझ्यासाठी तुझ्यासंग' ही मालिका गेल्या वर्षभरापासून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत होती. या मालिकेत अशोक फळदेसाई आणि अनुष्का गिते यांची जोडी प्रेक्षकांना पहायला मिळाली. तसंच या मालिकेत अभिनेत्री सीमा घोगळे यांनी सुद्धा महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारली होती. परंतु आता ही मालिका संपलीय. .दरम्यान सन मराठीनं 'तुझ्यासाठी तुझ्यासंग' या मालिकेबाबत एक पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी लिहलं की, 'तुझ्यासाठी तुझ्यासंगं' या मालिकेला भरभरून प्रेम मिळालं. साथ आणि आशीर्वादासंग, मायबाप प्रेक्षकांचा आता आम्ही निरोप घेत आहोत. सगळ्याचे आभार. अशी पोस्ट शेअर केलीय. .तसंच मालिकेतील वैदेहीची भूमिका साकारणाऱ्या अनुष्का गिते हिने सुद्धा भावनिक पोस्ट लिहली. त्यात तिने म्हटलं की, 'वैदेही हिच्या भूमिकेत प्रचंड तेज, रुबाब, समर्पण होतं. ही भूमिका नक्कीच तरुण मुलींसाठी प्रेरणा ठरली असणार. या भूमिकेबद्दलची प्रत्येक आठवण नेहमी माझ्या स्मरणात राहील. या मालिकेमुळे माझी स्वप्नपुर्ती झाली आहे.'.पुढे तिने लिहलं की, 'या टीमकडून खुप काही शिकायला मिळालं. माझ्या युनिटचं तसंच प्रत्येक व्यक्तीचं आणि सन मराठीचे मी मनापासून आभार मानते. तेजा-वैदेहीला सगळ्यांनी प्रेम दिल्याबद्दल त्यांचे सुद्धा आभार. तुमची लाडकी वैदेही आता निरोप घेत आहे.' असंही ती तिच्या पोस्टमध्ये म्हणाली.