Kapil Sharma Show : "लाल मंच्युरियन पिले पड गये..."; महाराष्ट्राचे 'डॅशिंग' IAS अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्यावर सुनील ग्रोव्हरची भन्नाट कविता, VIDEO तुफान व्हायरल!

मुंबई : कडक शिस्त, पारदर्शक कारभार आणि गैरप्रकारांवर थेट हातोडा चालवणारे महाराष्ट्रातील डॅशिंग आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कामाची भुरळ आता थेट बॉलिवूडलाही पडली आहे. सध्या नेटफ्लिक्सवरील प्रसिद्ध 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो'मध्ये अष्टपैलू विनोदी अभिनेता सुनील ग्रोव्हरने तुकाराम मुंढे यांच्या धडक कारवायांवर एक अफलातून आणि खुमासदार कविता सादर केली आहे. सुनील ग्रोव्हरच्या या कवितेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला असून नेटकऱ्यांकडून यावर भरभरून कौतुक केले जात आहे..कपिल शर्मा शोच्या या विशेष भागात प्रसिद्ध अभिनेते पंकज त्रिपाठी पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. पंकज त्रिपाठी यांनी 'मैं अटल हूँ' या चित्रपटात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची भूमिका साकारली होती. याच भागामध्ये सुनील ग्रोव्हरने वाजपेयींच्या शैलीतील 'सरल बिहारी वाजपेयी' हे पात्र साकारत मंचावर धमाकेदार एन्ट्री केली आणि थेट तुकाराम मुंढेंवर कविता सादर करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.."बुढ्ढी के बाल फिरसे सफेद हो गये, जबसे आये हैं तुकाराम मुंढे..."अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आयुक्त म्हणून जबाबदारी स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी सणासुदीच्या काळात भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, रासायनिक रंग आणि बनावट तूप बनवणाऱ्यांवर राज्यभरात धाडसत्र सुरू केले आहे. मुंढेंच्या याच धाकावर भाष्य करताना सुनील ग्रोव्हरने कवितेच्या ओळी सादर केल्या:"फूड के रंग उड गये,अब लाल मंच्युरिअन पिले पड गये...बुढ्ढी के जो बाल गुलाबी थे,वो फिरसे सफेद हो गये...फिरसे ग्रीन हो गये टिंडे,बॅन हो गये है फर्जी अंडे,जबसे आये हैं तुकाराम मुंढे...!".Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!.कपिल शर्मासह पंकज त्रिपाठीही लोटपोट; टाळ्यांचा कडकडाट!सुनील ग्रोव्हरने ही कविता सादर करताच संपूर्ण स्टुडिओमध्ये टाळ्या आणि हशाचा एकच कडकडाट झाला. कपिल शर्मा, अर्चना पूरण सिंग आणि अभिनेते पंकज त्रिपाठी हेदेखील मनमुराद हसताना दिसले. खाद्यपदार्थांमधील रासायनिक भेसळीवर अशा खुमासदार आणि मार्मिक शैलीत भाष्य केल्याबद्दल प्रेक्षकांनी सुनील ग्रोव्हरच्या टायमिंगचे कौतुक केले..Political Storm in Kolhapur : "हा मोर्चा गोकुळसाठी नव्हे तर प्रदेशाध्यक्षपदासाठी"; उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुश्रीफांचा सतेज पाटलांवर गंभीर आरोप.महाराष्ट्रातील प्रशासकीय धडकेची राष्ट्रीय मंचावर दखलतुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून भेसळयुक्त पनीर, कृत्रिम रंगाचे चायनीज मंच्युरियन, रासायनिक रंगांची कॉटन कँडी (बुढ्ढी के बाल) आणि बनावट तुपाच्या साठ्यांवर कोट्यवधी रुपयांची कारवाई केली आहे. या कारवाईमुळे भेसळखोरांचे धाबे दणाणले असतानाच, आता देशातील सर्वात मोठ्या कॉमेडी मंचावर त्यांच्या नावाची थेट दखल घेतली गेल्याने महाराष्ट्राच्या या कर्तव्यदक्ष सनदी अधिकाऱ्याची चर्चा राष्ट्रीय स्तरावर रंगू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.