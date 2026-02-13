Premier

प्रसिद्ध अभिनेत्रीने दिली Good News!सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'आमच्या आयुष्यातील सगळ्यात...'

TV ACTRESS ANNOUNCES PREGNANCY, SHARES EMOTIONAL POST ON SOCIAL MEDIA: हिंदी टेलिव्हिजन अभिनेत्री सुरभी ज्योतीने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. ती लवकरच आई होणार असून जून महिन्यात तिच्या घरी नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार आहे. सुरभीने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत ही माहिती दिली.
Apurva Kulkarni
Surbhi Jyoti Pregnancy News: हिंदी टेलिव्हिजन विश्वात आपल्या अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री सुरभी ज्योती सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. 'नागीन' आणि 'कबूल हैं यांसारख्या मालिकांमधील भूमिकामुळे प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलेल्या सुरभीने नुकतीच सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे.

