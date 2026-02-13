प्रसिद्ध अभिनेत्रीने दिली Good News!सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हणाली...'आमच्या आयुष्यातील सगळ्यात...'

Surbhi Jyoti Pregnancy News: हिंदी टेलिव्हिजन विश्वात आपल्या अभिनयाने वेगळी ओळख निर्माण करणारी अभिनेत्री सुरभी ज्योती सध्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. 'नागीन' आणि 'कबूल हैं यांसारख्या मालिकांमधील भूमिकामुळे प्रेक्षकांच्या मनात स्थान मिळवलेल्या सुरभीने नुकतीच सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. .सुरभी लवकरच आई होणार असून, तिच्या कुटुंबात नव्या सदस्याचे आगमन होणार आहे. ही आनंदाची बातमी तिने इन्स्टाग्रामवर अकाऊंटवर शेअर केलीय. तिने तिच्या पोस्टमध्ये म्हटलं की, 'आमच्या आयुष्यातील नव्या प्रवासाला आता सुरुवात होत आहे. जुनमध्ये आमचं छोटं प्रेम येणार आहे.' तसंच यावेळी तिने 'ॐ' आणि Evil eye इमोजी सुद्धा शेअर केलेत. .सुरभीने शेअर केलेल्या फोटोमध्ये सुरभी ज्योती आणि सुमित सुरी यांचे पाय दिसत आहे. तिथेच जवळ एक लहान बाळाचा शुज ठेवण्यात आलंय. हा फोटो अतिशय क्युट दिसतोय. अनेक सेलिब्रिटींनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. मौनी रॉय, अनिता हसनंदानी, श्वेता तिवारीसह अनेकांनी सुरभी आणि सुमितला शुभेच्छा दिल्यात..सुरभी ज्योतीने २७आक्टोबर २०२४ला अभिनेता सुमौत सुरी याच्याशी विवाह केला होता. त्यांनी जिम कॉर्बेटमधल्या मोठ्या रिसॉर्टमध्ये लग्न केलं होतं. त्याच्या इको फ्रेंडली लग्नाच्या फोटोची मोठी चर्चा रंगली. दरम्यान सुरभी आणि सुमितची भेट 2018 मध्ये म्युझिक व्हिडिओच्या शुटिंगदरम्यान झाली होती. त्यानंतर दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडले..बालिका वधू फेम अभिनेत्रीकडे गुडन्यूज? ३ महिन्यापूर्वीच झालेलं लग्न, नवरा म्हणाला...'आम्ही तयार नव्हतो पण...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.