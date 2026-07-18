छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीचं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण; 'या' चित्रपटातून करणार नवी इनिंग

KAJAL CHAUHAN LATEST BOLLYWOOD MOVIE NEWS: छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनयाची छाप पाडल्यानंतर, टीव्ही अभिनेत्री काजल चौहान आता मोठ्या पडद्यावर झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. दिग्दर्शक राजीव श्यामलाल सोनी यांच्या 'दिल दिवाना हो गया' चित्रपटातून ती बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करीत असून, नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या ट्रेलर आणि संगीत अनावरण सोहळ्यात तिचे हे नवीन रूप प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले. .काजल म्हणाली, "टीव्हीवरून चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करणे हे कोणत्याही कलाकारासाठी एक मोठे आव्हान असते; मात्र निर्माता आणि दिग्दर्शकांनी माझ्यावर जो विश्वास दाखवला, त्याबद्दल मी त्यांची मनापासून आभारी आहे." 'दिल दिवाना हो गया' चित्रपटात भानूज सूद आणि शुभकरण भोपाल हे दोन नवीन कलाकारही बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करीत आहेत.. ३१ जुलैला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून, काजलच्या या नव्या इनिंगसाठी तिचे चाहते खूप उत्सुक आहेत. तिचं बॉलिवूड पदार्पण किती यशस्वी ठरतं, हे आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे..ऋषी सक्सेनाच्या प्रेमात कशी पडली ईशा केसकर? म्हणाली...'माझा जो कफर्ट...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.