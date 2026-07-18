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छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्रीचं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण; 'या' चित्रपटातून करणार नवी इनिंग

TV ACTRESS KAJAL CHAUHAN ENTERS BOLLYWOOD:छोट्या पडद्यावर लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री आता 'दिल दिवाना हो गया' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करत आहे
TV ACTRESS KAJAL CHAUHAN

TV ACTRESS KAJAL CHAUHAN

ESAKAL

Apurva Kulkarni
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KAJAL CHAUHAN LATEST BOLLYWOOD MOVIE NEWS: छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनयाची छाप पाडल्यानंतर, टीव्ही अभिनेत्री काजल चौहान आता मोठ्या पडद्यावर झेप घेण्यासाठी सज्ज झाली आहे. दिग्दर्शक राजीव श्यामलाल सोनी यांच्या 'दिल दिवाना हो गया' चित्रपटातून ती बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करीत असून, नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या ट्रेलर आणि संगीत अनावरण सोहळ्यात तिचे हे नवीन रूप प्रेक्षकांना पाहायला मिळाले.

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