ये है मोहब्बतें मालिकेतील इशिताला व्हायचंय आई! दिव्यांका त्रिपाठी आई होणार? म्हणाली...'लवकरच तुम्हाला गोड बातमी..'

Entertainment News: मालिका विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री तसंच ये है मोहब्बतें मालिकेतून घराघरात पोहचलेली 'इशी माँ' लवकरच आई होणार आहे. दिव्याका त्रिपाठी आणि पती विवेक दहिया यांच्या घरात नव्या पाहुण्याचं आगमन होणार आहे. 2016 मध्ये दोघांचं लग्न झालं होतं. त्यांच्या लग्नाला जवळपास ९ वर्ष झाले आहे. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीमध्ये बोलताना दिव्यांका त्रिपाठीने लवकरच आई होणार असल्याची गुडन्यूज दिली आहे. .दिव्यांका त्रिपाठीने गलाटा इंडियाला मुलाखत दिली. यावेळी तिला लग्नाच्या इतक्या वर्षानंतर बाळाचं नियोजन का केलं नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तिने स्पष्टपणे उत्तर देत म्हटलं की, 'मी आणि विवेक दोघेही सध्या कामात व्यस्त आहोत. पण आता बाळाचा विचार करत आहोत. लवकरच आम्ही तुम्हाला गोड बातमी देऊ, मी काही महिन्यानंतर कामातून ब्रेक घेणार आहे.' तिच्या या विधानामुळे अभिनेत्री लवकरच आई होण्याची शक्यता आहे. .लग्नानंतर दोघांनीही करिअरवर लक्ष केंद्रीत केलं. नऊ वर्षाच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर ते आता पालकत्वाची जबाबदारी घेण्यासाठी तयार असल्याचं दिव्यांका मुलाखतीमध्ये बोलातना म्हणाली. सध्या दिव्याने एक शो जॉईन केलाय. तसंच तो शो पुर्ण झाल्यानंतर ती नक्कीच बाळाचा विचार करेल असं ती मुलाखतीमध्ये बोलताना म्हणाली आहे. त्यामुळे चाहते आता तिच्या बाळाची वाट पाहत आहेत..दिव्यांका त्रिपाठीबद्दल बोलायचं झालं तर तिने ये है मोहब्बतें मालिकेतील चाहत्यांच्या मनात स्थान निर्माण केली. तिची इशिताची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावली. आज देखील काही चाहते तिला इशिता नावानेच ओळखत आहे. त्यामुळे आता इतक्या वर्षाने ती बाळाचा विचार करतेय ही बातमी ऐकताच चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय. .कांतारा पार्ट 1 ला दिवाळीने केलं मालामाल; जगभरात सिनेमाने कमावले 'इतके' कोटी की एकदा वाचून येईल चक्कर !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.