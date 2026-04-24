'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतून 'ही' अभिनेत्री घेणार ब्रेक? पायाला झाली गंभीर दुखापत, डॉक्टरांनी दिला सर्जरीचा सल्ला

TV ACTRESS REVEALS SERIOUS LEG INJURY: स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका 'लग्नानंतर होईलच प्रेम' ही प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. या मालिकेत नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. दरम्यान या मालिकेत काव्या पार्थ यांच्या आयुष्यात रम्या नेहमीच अडथळा बनवताना पहायला मिळतेय. तिच्या कट कारस्थानामुळे मालिकेत नेहमीच नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळतात. .लग्नानंतर होईल प्रेम मालिकेत खलनायिका रम्या म्हणजेच अभिनेत्री कश्मिरा कुलकर्णी यावेळी तिच्या कटकारस्थानामुळे नाहीतर वेगळ्याच कारण्यामुळे चर्चेत आली आहे. माहितीनुसार कश्मिराच्या पायाला गंभीर दुखापत झाली आहे. तसंच डॉक्टरांनी तिला सर्जरी करण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामुळे आता रम्या मालिकेतून ब्रेक घेणार का? असा प्रश्न पडला आहे. दरम्यान आता तिच्या तब्येतीबाबत स्वत:कश्मिरानं प्रतिक्रिया दिली आहे. .'इट्स मज्जा'ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना कश्मिरा कुलकर्णी म्हणाली की, 'माझ्या पायाला एसिअल कट आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी मला सर्जरी सांगितली आहे. सध्या मला सहकारी सेटवर खुप सपोर्ट करताय. मला लागलेलं कळल्यानंतर त्यांना मी लगेच रिपोर्ट्स पाठवले, सगळे माझी सेटवर विशेष काळजी घेत आहे. एकतर बसून किंवा उभं राहून असाच डायलॉग्स मला दिला जातोय. कारण मला हालचाल करताच येत नाही.'.दरम्यान कश्मिराला मालिकेतून ब्रेक घेणार का? असं विचारण्यात आलं. त्यावर ती म्हणाली की, 'मी अजून दोन - तीन डॉक्टरांना विचारलं असेल. त्याचंही जर तेच मत असेल मग मी काही काळ ब्रेक घेईल. सर्जरी म्हटलं तर तीन ते साडेतीन महिने मला त्यासाठी द्यावे लागतील. कारण मला त्यासाठी टीमला अडजस्ट करायला सांगणं उचित वाटत नाही.'.दरम्यान लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत कश्मिरा कुलकर्णी ही रम्याची भूमिका साकारते. तिची खलनायकाची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. तिच्या व्यक्तीरेखेमुळे मालिकेत नेहमीच वेगवेगळे बदल होताना पहायला मिळतात. परंतु आता ती काही काळ मालिकेतून बाहेर गेली तर मालिकेत मोठे ट्वीस्ट आणला जाईल.