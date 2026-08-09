“इच्छा पूर्ण होणार, पण...” ‘बायंगी : पळायची नाही, टाळायची!’ टीव्हीएफचा पहिलाच मराठी सिनेमा, अमेय वाघ मुख्य भूमिकेत

AMEY WAGH STARRER BAYANGI MARATHI MOVIE: पंचायत, गुल्लक, कोटा फॅक्टरी, अॅस्पिरंट्स यासारख्या वेब सीरिजमधून प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारा द व्हायरल फीव्हर (टीव्हीएफ) आता मराठी सिनेमाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. टीव्हीएफने आपल्या पहिल्या मराठी सिनेमाची घोषणा केली असून 'बायंगी:पळायची नाही टाळायची' असं या सिनेमाचं नाव आहे. .अलौकिक लोककथांच्या जगातून एक रंजक आणि मनोरंजक गोष्ट प्रेक्षकांच्या आणण्याचा प्रयत्न सिनेमातून करण्यात आलाय. या सिनेमाचं दिग्दर्शन गुल्लक सीझन ५ चे दिग्दर्शक अभय राऊत यांनी केलं आहे. तर अभिनेता अमेय वाघ मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. त्याच बरोबर हार्दिक जोशी, मनमीत पेम आणि अविनाश खेडेकर यांच्या देखील महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. .टीव्हीएफने आजपर्यंत प्रेक्षकांना भावणाऱ्या प्रभावी कथा सादर केल्यात. आता मराठी प्रेक्षकांमध्ये सुद्धा आपल्या कथेची भूरळ पाडणार हे निश्चित. या सिनेमातून टीव्हीएफ मराठी मनोरंजनविश्वात नवी सुरुवात करत आहे. “इच्छा पूर्ण होतील... पण किंमत चुकवावीच लागेल!” असं कॅप्शन देत 'बायंगी:पळायची नाही टाळायची' सिनेमाचं पहिलं पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आलय. . टीव्हीएफने २०२६ मध्ये आतापर्यंत विविध भाषांमध्ये अनेक लोकप्रिय शो प्रेक्षकांसमोर आणले आहेत. यामध्ये सोनी लिव्हवरील ‘गुल्लक सीझन ५’, अॅमेझॉन प्राइम व्हिडिओवरील ‘सप्ने व्हर्सेस एव्हरीवन सीझन २’ आणि ‘अॅस्पिरंट्स सीझन ३’, नेटफ्लिक्सवरील ‘हॅलो बच्चो सीझन १’ आणि जिओहॉटस्टारवरील ‘स्पेस जेन : चांद्रयान सीझन १’ यांचा समावेश आहे. .घरात ठेवा ही एक छोटीशी वस्तू; नशीब पालटेल, अनुष्का शर्माच्या यशामागेही आहे खास कनेक्शन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.